Отнеха кафене и три апартамента от разследван за трафик на хора за органи

Имущество за 189 901 евро е конфискувано от мъж, разследван за трафик на хора с цел отнемане на органи и документни престъпления. Решението е на Софийския апелативен съд и по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), съобщиха оттам. Делото се води срещу двама души, които са съпрузи. То било образувано след уведомление от Специализирана прокуратура, която е закрита от няколко години, за привличането на мъжа като обвиняем за участие в организираната група, създадена, за да върши документи престъпления и трафик на хора за органи.

В рамките на проверката КОНПИ е установила значително несъответствие между имуществото и законните доходи на лицето и неговата съпруга.

След като първоинстанционният съд е отхвърлил иска на комисията, Апелативният съд в София е отменил решението и е постановил отнемане на имущество на стойност 189 901 евро, включително ¼ ид. част от триетажна сграда в София, състояща се от кафене и три апартамента, заедно с ½ ид. част от поземления имот, в който се намира сградата. Също така апартамент в София със застроена площ от 84,18 кв. м., леки автомобили, специален автомобил и ремарке, сума, получена от продажба на моторни превозни средства.

Различни съдилища са уважили още три искания. Едното е за отнемане на имущество за над 111 083 евро на мъж, осъден във Варна за фалшиви пари. То е постановено на 14 юли 2026 г. и е на Апелативен съд - Варна. Сред отнетото имущество са: първи жилищен етаж на сграда в Нови пазар, три ниви, два апартамента в Шумен, дворно място, четири автомобила.

С решение от 23 юни 2026 г. Окръжният съд във Видин пък е уважил иска на комисията срещу обвиняем за участие в престъпна група на измами и пране на пари. При извършената проверка КОНПИ е установила значително несъответствие между имуществото и законните му доходи. Съдът е постановил отнемане на имущество с пазарна стойност 430 128 евро, включващо: дялове от търговско дружество на стойност 93 311,40 евро, автомобил, седем недвижими имота. Трите решенията подлежат на обжалване.

След разглеждане на дело от пет съдебни инстанции Върховният касационен съд постанови окончателно решение, с което уважи в значителната му част друг иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. То включва идеални части от недвижим имот; четири моторни превозни средства; паричната равностойност на едно отчуждено моторно превозно средство и паричната равностойност на отстъпено право на строеж. Производството е образувано по иск на КОНПИ срещу мъж от Сливен, осъден за контрабанда на златни и сребърни накити от Турция в България.

В мотивите си Върховният касационен съд приема, че изводът на въззивния съд за липса на връзка между по-голямата част от имуществото и престъпната дейност е неправилен. Съдът е установил липса на такава връзка единствено по отношение на един недвижим имот в с. Крушаре, община Сливен, поради което искът е отхвърлен само в тази част. За останалото имущество претенцията на КОНПИ е уважена.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване