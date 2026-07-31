Миенето по карета продължава в районите „Триадица" и „Красно село"

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От 3 до 10 август ще бъдат обособени 8 карета в централната градска част

Столичната община продължава поетапното миене по карета на улици и прилежащи пространства в централната градска част на София като част от регулярните дейности за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда през летния сезон. Дейностите се извършват от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Миенето по карета позволява цялостно и качествено почистване на уличните платна, тротоарите, алеите, пътните знаци и прилежащите пространства, които в ежедневни условия често остават трудно достъпни заради паркирани автомобили.

В периода от 3 до 10 август дейностите ще се извършват съгласно следния график:

Район „Триадица":

3 август – карето между бул. „Княз Борис I", бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев", бул. „Витоша" и бул. „Пенчо Славейков".

4 август – карето между бул. „Пенчо Славейков", бул. „Витоша", бул. „България", бул. „Акад. Иван Ев. Гешов" и ул. „Св. Георги Софийски".

Район „Красно село":

5 август – карето между бул. „Македония", бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев" и бул. „Христо Ботев".

6 август – карето между бул. „Македония", бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев", ул. „Добруджански край" и ул. „Ивайло".

7 август – карето между бул. „Македония", бул. „Христо Ботев", ул. „Позитано", ул. „Марко Балабанов" и ул. „Ивайло".

8 август – карето между бул. „Ген. Тотлебен", бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев", ул. „Добруджански край" и ул. „Йоаким Кърчовски".

9 август – карето между бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев", бул. „Пенчо Славейков", ул. „Люлин планина", ул. „Лайош Кошут", ул. „Шандор Петьофи" и бул. „Ген. Тотлебен".

10 август – карето между бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев", бул. „Прага", бул. „Пенчо Славейков" и ул. „Люлин планина".

За да се осигури цялостно и качествено извършване на дейностите, в дните, определени за миене, в часовия диапазон от 07:30 ч. до 16:30 ч. се забраняват движението, престоят и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закривани и отделни участъци от зоните за платено паркиране – „синя" и „зелена" зона, както и местата в режим „служебен абонамент".

Столичният инспекторат призовава собствениците на автомобили да ги преместят предварително, тъй като в часовия диапазон на дейностите улиците трябва да бъдат освободени, за да може миенето да бъде извършено в пълен обем и с необходимото качество.

Автомобилите, останали в участъка, ще бъдат преместени на свободни места в съседни улици, като информация за местонахождението им може да бъде получена на телефон 0700 13 233.

Уведомления за предстоящото миене ще бъдат поставени предварително на жилищните сгради в съответните участъци, а актуален график може да бъде намерен в секция „Миене и графици" на сайта на Столичния инспекторат.

Организацията по изпълнение на дейностите се осъществява съвместно от Столичния инспекторат, фирмите по чистота, ЦГМ, СДВР – „Пътна полиция" и Общинска полиция.

Благодарим на гражданите за разбирането и съдействието – освобождаването на уличните платна е ключово условие за качественото извършване на дейностите.