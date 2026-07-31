Над 400 камиона са проверени за 5 дни в София

Над 400 товарни автомобили са проверени от Столична дирекция на вътрешните работи за пет дни, съвместно с екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", съобщава министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във фейсбук профила си.

Той описва случай, при който на "Ботевградско шосе" полицейски екип е спрял за проверка товарен автомобил с максимално допустима маса до 3500 кг. След измерване с мобилен кантар е установено, че превозното средство е с обща маса 8350 кг, или претоварване с 4850 кг над максимално допустимата маса. Превозното средство веднага е спряно от движение, пише министърът.

Липсата на достатъчен контрол през годините назад е довел до незачитане на правилата и се сблъскваме с фрапантни случаи според Иван Демерджиев.

Министърът заявява, че контролът на пътя е и ще продължи да бъде постоянен, като няма да разчитаме на акции, а на добре планирани действия. "Резултатът ще се види, но няма да стане с магическа пръчка. Министерство на вътрешните работи изпълнява своите задължения, за да намали жертвите", пише още той.

От началото на месеца загиналите при катастрофи са 52-ма, а от началото на годината – 270. Ранените са съответно 906 и 4667. Отчетени са 37 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г. от началото на годината в сравнение със същия период за 2025 г.