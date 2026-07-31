Св. Синод порица публично Никанор, хулите му съблазнявали вярващите

Светият Синод категорично се разграничи и порица публично заявените клеветнически твърдения на архимандрит Никанор. Това заявиха от там в декларация.

В нея се подчертава, че архимандрит Никанор се намира под канонично запрещение „аргос", а системните му оскърбителни и хулни твърдения са недопустими и предизвикват обща съблазън сред вярващите. Членовете на синода заявяват, че не приемат светата църква да бъде инструментализирана и използвана за политически цели, нито въпросният клирик да представя себе си за политическа жертва.

Вчера Софийската епархия се разграничи от архимандрит Никанор и подкрепи патриарх Даниил. Посочиха, че смятат, че "думите и делата му, уличния му и хулигански жаргон за неприемливи и недопустими за клирик на БПЦ-БП".

Преди дни игуменът на Църногорския (Гигински) манастир „Св. св. Козма и Дамян" архимандрит Никанор въстана срещу патриарха.

"Време е т.нар. "патриарх Даниил" да си ходи!", каза той в свое изявление, публикувано във фейсбук. Архимандрит Никанор посочи, че не признава духовния авторитет на патриарха и отказва да бъде негов клирик.

След това Българската православна църква съобщи, че на архимандрит Никанор е наложено наказанието "аргос" - пълна забрана да служи за 15 дни. Причината за решението на БПЦ е "държание, несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата от страна на духовника".

Срещу архимандрит Никанор бе образувано Църковно-наказателно дело по описа на Софийския епархийски съд. То може да го отлъчи от църквата.

Ето какво гласи цялата декларация на Синода:

Светият Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия категорично се разграничава и порицава заявените публично клеветнически твърдения на архимандрит Никанор Мишков, клирик на Софийска епархия, намиращ се под канонично запрещение „аргос", насочени срещу БПЦ-БП и срещу институцията и личността на Българския патриарх. Заявяваме, че системните оскърбителни и хулни твърдения на гореспоменатия клирик, изявяващ се като съдник на всичко и всички, са недопустими и предизвикват обща съблазън сред вярващите.

Ние, членовете на Светия Синод, не приемаме светата Църква да се инструментализира и използва за политически цели, нито въпросният клирик да представя себе си за политическа жертва.

Заявяваме, че всяко посегателство срещу единството на Българската православна църква – Българска Патриаршия или подстрекателство към разкол, са недопустими и са строго осъдителни според Устава на БПЦ-БП и свещените канони. Напротив, светата Църква се моли за покаянието, приобщаването и единението на всички свои чеда в единното тяло Христово.

Призоваваме духовенството и православния народ да не се поддават на провокации, които пораждат вражда и разделение. Нека в предстоящите дни на Богородичния пост проявим трезвост и усилим молитвите си към Бога и към Божията Майка за милост и благодатна помощ към всички нас, към целокупния ни народ и към света, обременен от множество конфликти, войни и страдание, за мир, покаяние и спасение.

Отправяме молитви към Човеколюбеца Христос да не допусне нито една овца от святото Му стадо да бъде похитена от врага на спасението, но да намери пътя на покаянието.