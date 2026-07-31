Министър Вълчев: Няма заплаха за участието на НАТФИЗ във FilmEU

Няма официално решение или коментар на Управителния съвет за изключване на НАТФИЗ от алианса FilmEU, а установените при проверки нередности не представляват заплаха за участието на академията в проекта. Това каза министърът на образованието проф. Георги Вълчев на парламентарния контрол на въпрос за студентските протести в Националната академия за театрално и филмово изкуство, отправен от депутатите Велислав Величков и Николай Денков.

Министърът уточни, че МОН изпълнява правомощията си при стриктно спазване на принципа на академичната автономия, залегнал в Закона за висшето образование и в Конституцията, поради което не може да се намесва в академичното управление на НАТФИЗ, в отношенията между отделните органи на академията или в трудовоправни и академични спорове от компетентността на самото висше училище. Вълчев уточни, че част от проверките и сигналите са от периода, когато министър на образованието е бил Красимир Вълчев.

На 21 януари тази година в министерството е постъпил сигнал от група преподаватели в НАТФИЗ с шест твърдения за нередности, по които са предприети отделни проверки. По твърденията за нередовна дейност на Съвета на настоятелите, нарушаване на правилника и потенциални финансови нарушения във връзка с участието в алианса FilmEU е извършен одитен ангажимент от Звеното за вътрешен одит на министерството за периода от 1 януари 2023 г. до 30 септември 2025 г.

Министърът изтъкна, че одитът е установил липса на регламентирани правила за работа на Съвета на настоятелите, изисквани по чл. 35в, ал. 3 от Закона за висшето образование, както и отклонения от вътрешната нормативна уредба относно минималната численост на групите – в три случая студенти в първи курс на екранни изкуства са се обучавали под изискуемия минимум, в групи от един до трима души.

По проекта FilmEU+ общият размер на отчетените към 30 септември 2025 г. разходи е 480 461 евро, като са констатирани пропуски във вътрешния контрол, довели до две неправомерни плащания и некоректно счетоводно отразяване на разходи в общ размер на 53 489 евро. Според министъра тези нередности не представляват заплаха за участието на НАТФИЗ в проекта.

Вълчев посочи, че към момента НАТФИЗ продължава да е пълноправен партньор по действащия проект и изпълнява ангажиментите си по грантовото споразумение, като не са установени данни за неизпълнение или забавяне на дейностите. Същевременно координаторът на алианса е изразил загриженост относно бъдещото участие на академията в следващата фаза, свързана не с качеството на изпълнението, а с институционалното и стратегическото участие на ръководството в управлението на алианса. В писмо на координатора от 17 юли 2026 г. се посочва, че необходимият пряк институционален диалог не е осъществен в достатъчна степен, което е довело до обсъждане на възможността за поетапно прекратяване на участието или за определяне на алтернативен статут на академията.

Скандалът в НАТФИЗ тече вече повече от месец. С протестиращите студенти се срещнаха министрите на образованието и на културата проф. Георги Вълчев и Евтим Милошев. За напрежението подробно писа "168 часа". Студентите са категорични, че искат оставката на ректора проф. Мирослав Дачев.