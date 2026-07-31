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За ден 183 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 45 - за наркотици

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Пътна полиция Снимка: 24 часа

В рамките на изминалата седмица са установени общо 183 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. от тях 88 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 95 - с над 1,2 на 1000, а 11 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 45 водачи, 23 са отказали да бъдат тествани, съобщиха от полицията.

103880 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 24-30 юли 2026 г. Извършен е контрол на 124 412 водачи и пътници. Съставени са 29795 фиша и 2847 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. 

16440 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 20046 водачи и пътници. Съставени са 4777 фиша и 448 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 31 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 17 - с над 1,2 на 1000,трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 7, двама са отказали тестване.

Пътна полиция Снимка: 24 часа

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