Първият от американските самолети цистерни кацна на "Безмер"

Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за България, посочват от военното министерство

Първият от очакваните общо 8 американски самолети цистерни кацна в авиобаза "Безмер", съобщиха пред БНТ от Министерството на отбраната.

По отношение на средата за сигурност министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката. Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността.

На 22 юли Народното събрание разреши на територията на България да бъдат разположени до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Позволено бе разполагането им в авиационната база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението бе Министерският съвет.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран.

На 21 юли министерството на външните работи съобщи, че е получило нота от посолството на Иран в София за разполагането на самолетите-цистерни.

Пресцентърът на българското министерството на външните работи днес съобщи в четвъртък, че министърът на външните работи Велислава Петрова е разговаряла по телефона с Арагчи във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България. Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

След това официалната иранска новинарска агенция ИРНА, посочи, че външният министър на Иран Абас Аракчи е заявил в телефонния си разговор с българската външна министърка Велислава Петрова, че би било уместно българското правителство спешно да преразгледа решението си за разполагане на американски военни самолети във военновъздушната база „Безмер".

Аракчи заявил, че позволяването на една държава да използва територията на друга държава за актове на агресия срещу трета държава само по себе си представлява акт на агресия.