От днес плащаме по-високи осигуровки (Графика)

От 1 август служителите в държавната администрация и съдебната система вече плащат 20% от осигурителните си вноски. За тази цел ще бъдат увеличени брутните им заплати, за да не падне чистият им доход. От догодина пък те ще се изравнят с частния сектор и разпределението ще е 40 на 60%.

От днес се вдига и максималният осигурителен доход на 2300 евро.

От 1 август се актуализират и минималните осигурителни прагове. От общо 744 позиции в осигурителната таблица, точно 246 позиции ще бъдат на минималния праг от 620,20 евро. При 498 позиции ще има увеличение на осигуровките, като при някои то е 70%. Най-големият скок на осигуровките ще е при ръководителите. Те вече не могат да се осигуряват на минималната работна заплата - 620,20 евро, а най-малко може да е между 936 до 1532 евро.

Най-ниският праг се отнася за 71 позиции. Най-високият от 1532 евро всъщност е само за ръководители в сектор "Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти".

Шефовете във финансови и застрахователни дейности ще са длъжни да се осигуряват поне върху 1381 евро.

1292 евро е прагът при производство на месо и месни продукти. При търговия на едро е 1129, а в "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1100 евро. За дейност на болници (за началници на клиники/отделения) е 1161 евро.

При специалистите минималните прагове ще са между 826 и 1005 евро. И тук масово ще са 826 евро. Най-високият праг за специалисти се прилага в сектор "Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти" - 1005 евро.

Всички техници и приложни специалисти ще трябва да се осигуряват най-малко на 771 евро.

При "помощен административен персонал" става 716 евро. При "Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии", както и при "Машинни оператори и монтажници" - 661.

Най-ниските минимални осигурителни прагове от 620,20 евро ще се отнасят само при кадри, за които не се изисква професионална квалификация, "Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната" и "Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство".

За сметка на това замразени остават минималната заплата, както и възнагражденията на военни, полицаи, учители до края на годината.

Без промяна ще са и всички обезщетения.

Минималният дневен размер на паричното обезщетение безработица отново ще е 9,21 евро. А максималният- 54,78 евро.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, както и периодът от два месеца на изплащане на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).

Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – 398,81 евро.

Запазва се възможността правоимащите лица, които не използват отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, да получават 50 на сто от определеното за времето на отпуска обезщетение.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите два работни дни се изплащат от осигурителя, а от третия ден на настъпване на временната неработоспособност - от ДОО.

Запазва се периодът, доходът за който се взема предвид при изчисляване размерите на паричните обезщетения — 18 календарни месеца за паричните обезщетения при временна неработоспособност, а за бременност и раждане и безработица - 24 месеца.

Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 276,10 евро.

Максималният месечен размер на гарантираното вземане не може да бъде по-малък от 2,5 минимални работни заплати. При минимална заплата от 620,20 евро, максималният месечен размер на гарантираните вземания, изплащани от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", се определя на 1550,50 евро.

От август ще има и нови заплати в регулаторните органи. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще получава заплата, равна на 88% от възнаграждението на председателя на Народното събрание, а останалите членове – 86% от заплатата на заместник-председател на парламента. Досега те се изчисляваха спрямо 3 средни заплати в енергетиката и така шефът на КЕВР например получаваше над 5600 евро.

При новия механизъм неговата заплата става 6072 евро

За Комисията за финансов надзор (КФН) е предвидено председателят да получава 95% от заплатата на президента, като заместник-председателите ще взимат от своя страна 95% от възнаграждението на шефа си. Тук също има увеличение, като заплатата на шефа става 8048 евро.

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) ще получава 95% от депутатската заплата, а неговите заместници – 90% от същия размер. И отново има увеличение като при председателя от около 4000 евро на месец до 6566 евро.

С депутатските заплати вече са обвързани и тези в Комисията за защита на личните данни, Фискалния съвет и комисията по досиетата.

Заплатата на младшите съдии, прокурори и следователи също са променени и те вече ще са 60% от основното месечно възнаграждение на народен представител. В момента основното възнаграждение на депутат е 4236 евро и то 1 август основната заплата на младшите съдии, прокурори и следователи ще бъде 2541,60 евро бруто. Досегашният размер бе 2450 евро. Това означава увеличение с 91,60 евро бруто месечно, или приблизително 3,7%.

От 1 август обаче държавните служители и тези в съдебната система ще внасят 20% осигуровки, така заплатите им ще се вдигнат с този процент, за да не падне чистият им доход.