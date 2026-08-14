"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Академията непрекъснато разширява своя профил, излизайки извън рамките на традиционните специалности

През 2026 г. Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Никола Й. Вапцаров“ отбелязва своята 145-годишнина. Събитията по повод празника се проведоха на различни локации – от Русе, където е създадено Училището, през Бургас, с кулминация във Варна. През октомври официалните чествания ще приключат в София.

Историята

Основите на българското морско образование са положени на 9 януари 1881 г. в Русе с Циркуляр № 7 на Военното министерство на Княжество България. По инициатива на капитан-лейтенант Александър Конкевич и под ръководството на първия началник – подпоручик Павел Машнин, се формира първото техническо учебно заведение в страната, натоварено с подготовката на машинисти и огняри.

През 1892 г. училището е реорганизирано в Унтерофицерска морска школа.

През 1900 г. се създават две нови училища – машинно и минно – със срок на обучение съответно 5 и 4 години. Същата година Машинното училище се предислоцира във Варна и преминава към Морската част.

От 1929 г. Машинното училище се преименува в Морско училище.

През първата половина на XX в. то претърпява редица важни трансформации. През 1934 г. училището е преместено на остров Свети Кирик край Созопол, а през 1940 г. се завръща във Варна. С царски указ от 1942 г. получава статут на специализирано висше морско училище. През 1949 г. приема за свой патрон поета Никола Вапцаров, възпитаник от випуск 1926 г.

През 1954 г. училището се нанася в настоящия си кампус.

През 1956 г., придобива статут на висше инженерно морско училище. Още през 1960 г. дипломите на възпитаниците му са официално признати пред корабособствениците по света с вписването на училището в регистрите на Международната морска организация.

Настоящото си име ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ носи от 1991 г. През 2000 г. академията е вписана в „Белия списък“ на IMO и получава сертификат за качество ISO, а през 2001 г. придобива и пълна акредитация като университет.

Сред водещите в света

Сега ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е високотехнологичен образователен и научен център с международно признание, класиран сред водещите морски училища в света. В академичните му зали се обучават над 3500 студенти и курсанти в 19 бакалавърски и 22 магистърски програми. Международният авторитет на институцията се потвърждава от факта, че около 12% от обучаемите са чуждестранни граждани. Училището поддържа над 30 споразумения за сътрудничество и е абсолютен лидер в България като най-голям бенефициент по програма „Еразъм+“.

Академията непрекъснато разширява своя профил, излизайки извън рамките на традиционните морски специалности. Сред ключовите образователни иновации е съвместната програма за военни лекари, която обединява усилията на ВВМУ, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Военномедицинска академия – София.

ВВМУ разполага със съвременни симулатори, Център по киберсигурност, Център за подводно наблюдение и операции, дълбоководен басейн.

Институцията работи по над 20 активни европейски проекта.

Знаков момент в най-новата история на училището е придобиването на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“, реализирал четири успешни експедиции до Антарктида. По време на последното си плаване корабът осигури логистиката за 35 научни проекта.

Съчетавайки традициите с новите технологии, училището продължава да подготвя специалисти и лидери, които са готови да се реализират успешно в глобалния морски бизнес и свързаните с него индустрии.