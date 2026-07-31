Пенчо Милков награди младия математик Георги Димитров

Кметът Пенчо Милков посрещна днес в кабинета си 11-годишният възпитаник на МГ „Баба Тонка", който спечели златен медал от престижното международно математическо състезание „World Mathematics Invitational", провело се по-рано този месец в Япония. На срещата присъстваха още майката на момчето Гергана Димитрова и заместник-кметовете Енчо Енчев и Никола Лазаров. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Истинската победа не е медалът, а желанието всеки ден да бъдеш по-добър от вчера. Продължавай да бъдеш толкова любопитен към света, колкото си към математиката. Именно хората, които задават въпроси и търсят отговорите им, променят света около себе си", обърна се кметът към талантливото русенче. Той изрази своето възхищение към успеха на петокласника в международното състезание, както и от постиженията му до момента, които наброяват повече от 100 отличия от национални и международни турнири. За завоювания златен медал в Япония кметът награди възпитаника на русенската математическа гимназия и му връчи почетна грамота на Община Русе.

Георги разказа за своя интерес към точната наука и за заниманията си по ментална аритметика, с която започва да се занимава още на 4 години. Младото момче заяви, че е срещнал голяма подкрепа от преподавателите си както в ОУ „Иван Вазов", където завършва начален курс, така и в МГ „Баба Тонка", където учи понастоящем. Петокласникът сподели, че се вълнува и от футбол, като е изгледал с интерес Световното първенство, което приключи преди дни.

По думите на майка му Гергана Димитрова, Георги проявява изключителните си способности по математика още от ранна детска възраст. Преди да прекрачи прага на първи клас, той вече е преминал всички шест нива по ментална аритметика. Тя споделя още, че желанието за участие във всички състезания идва от самия Георги, а тя и баща му неизменно го подкрепят във всяко негово начинание.

Тема на разговор стана и как прекарва лятната ваканция момчето. Освен решаване на много задачи, Георги се вълнува от нормалните за своята възраст неща – играе тенис и излиза с приятели. Все още не е измислил към каква професия ще се насочи в бъдещето, но вече е избрал къде да летува с родителите си през следващия месец. На 12 август семейство Димитрови ще бъде в Барселона, където ще наблюдават единственото за годината пълно слънчево затъмнение. Георги сам намира информация за природния феномен и се обръща към родителите си с молба да отидат да го наблюдават. Затъмнението в Европа ще се вижда най-добре от Иберийския полуостров.

Пенчо Милков пожела на младото момче още много бъдещи успехи, с които да прославя семейството си, Русе и България. „Успешните хора никога не се отказват", заяви кметът и призова Георги занапред да използва силата и уменията си, за да помага на колкото се може повече хора.