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Започва преобразяването на площада пред кино "Космос" в Пловдив, блокират за месец тротоар на "Гладстон"

24 часа Пловдив онлайн

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Така ще изглежда площадното пространство след приключване на дейностите. Снимка: Община Пловдив

Автобусната спирка няма да обслужва пътници, тъй като рейсовете не могат да спират безопасно

Започва преобразяването на площадното пространство пред емблематичното кино "Космос" в Пловдив. Заради предстоящите строително-монтажни работи по изграждане на ВиК връзки, нова тротоарна настилка и монтаж на осветление, в периода от 3-ти до 28 август ще бъде затворен за пешеходци северният тротоар на ул. "Гладстон" в участъка пред киното, съобщиха от общината.

За улеснение на гражданите между кръстовищата с улиците "Преслав" и "Цар Иван Александър", ще бъдат поставени указателни табели с надпис "Премини на отсрещния тротоар", насочващи пешеходците към южната страна. Поради невъзможността за безопасно преминаване, автобусната спирка пред кино "Космос" временно няма да обслужва пътници. Автобусите по линии № 10 и № 66 няма да спират на нея за периода на строителните дейности.

"Кино "Космос" е един от символите на Пловдив. С реализацията на този проект не само възстановяваме емблематичната сграда и ѝ вдъхваме нов живот, но и създаваме модерно културно пространство, което ще бъде притегателен център за пловдивчани и гостите на града", заяви кметът Костадин Димитров.

Той обясни, че проектът предлага модерно решение, което ще превърне зоната пред киното в оживен обществен център. Чрез зелени площи и места за почивка пространството се разделя на две функционални зони - едната е ориентирана към активния пешеходен поток по ул. "Гладстон", а другата създава по-спокойна среда за културни и обществени активности, свързани със сградата на кино "Космос".

Алеите за преминаване и кътовете за отдих са обособени от "зелени острови", оформени около съществуващата висока дървесна растителност, които едновременно защитават короните и служат за неформално сядане. Предвидени са пейки, други елементи от парковото обзавеждане и чешма с два чучура – единият с намалена височина, предназначен за деца, както и място за велосипеди и зона за открито сервиране към кафенето на киното. Осигурен е удобен пешеходен достъп от всички посоки, както и безпрепятствено преминаване за хора с намалена подвижност.

След приключване на цялостната рехабилитация на кино "Космос", то ще разполага с модерна мултифункционална зала с 599 места за кино, театрални постановки, концерти, спектакли и представления.

Зоната пред кино "Космос" ще се превърне в оживен обществен център. Снимка: Община Пловдив
Зоната пред кино "Космос" ще се превърне в оживен обществен център. Снимка: Община Пловдив

Така ще изглежда площадното пространство след приключване на дейностите. Снимка: Община Пловдив
Зоната пред кино "Космос" ще се превърне в оживен обществен център. Снимка: Община Пловдив

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