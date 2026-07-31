Вижте седмичния отчет на община Русе

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РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- извършено бе третиране срещу комари на територията на община Русе;

- извършена бе подготовка за асфалтиране на ул. „Сребърна";извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по ул. „Петрохан", ул. „Сърнена гора", бул. „Липник", бл. „МНО" 2, ул. „Солун", ул. „Димчо Дебелянов", ул. „Студентска", кв. „Чародейка", бул. „Васил Левски";

 отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Митрополит Григорий", бл. „Добруджа", ул. „Стоян Заимов", бл. „3" и бл. „6" в кв. „Здравец"3, ул. „Димчо Дебелянов" и пл. „Княз Ал. Батенберг";

- ремонтирани бяха дъждоотвеждащи шахти по бул. „Тутракан" и в кв. „Чародейка";

 монтирана бе люлка беседка в района на пл. „Д-р Мустаков";

 извършен бе основен ремонт на тротоара по бул. „Неофит Бозвели";

 продължава подмяната на компрометирани плочки по пл. „Свобода";

 извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по ал. „Възраждане", бл. „Възраждане" 2, пл. „Свобода", ул. „Преспа", Парк на младежта, кв. „Здравец – Изток", ул. „Петрохан", пл. „Батенберг", кв. „Здравец", ул. „Коледница", ул. „Болярска", ул. „Клисура", ул. „Чипровци" и ул. „Лозен планина", бл. „Албена", бл. „Кремена", с. Семерджиево;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външно осветление в кв. „ДЗС" и Червена вода;

- монтирана бе пейка за кърмене на бебета в района на пл. „Дунав", като инициативата е на Лайънс клуб „Вдъхновение";

- монтирани бяха нови предпазни огради на ул. „Доростол", при ДГ „Слънце";

- монтирани бяха 4 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- монтирано бе кръгло огледало на кръстовището на ул. „Гълъбец" с ул. „Петрохан", с цел подобряване видимостта и безопасността на движението в района;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Васил Левски" с бул. „Даме Груев", Централен кооперативен пазар и Покрит пазар;

- положена бе пътна маркировка по бул. „Хр. Ботев", бул. „Липник", бул. „Цар Освободител", бул. „Скобелев", бул. „Потсдам", пътен възел Детелина;

- положена бе маркировка за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили в района на Градския стадион, бл. "Мара Манева", бл. "Ана Вентура", ул. „Коледница", ул. "19-ТИ февруари", бл. „Чавдар Войвода", както и за обозначаване на таксиметрови стоянки по ул. „Чипровци";

- възстановени бяха оградни колчета по бул. „Липник";

- извършени бяха обходи на територията на Русе за установяване на нерегламентирани замърсявания и сметища, във връзка с очакваните високи температури и предотвратяване възникването на пожари.

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 12 кучета, осиновени – 2, и бе извършена кастрация на 20 кучета. Извършена бе ваксинация на 26 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 2 кучета. Върнати по места бяха 8 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- на 26 и 27 юли бе проведен двудневният фолклорен празник с международно участие на групи от Казахстан и Колумбия „Ритми без граници", който даде възможност на русенци да усетят духа и културата на далечни народи и даде заявка за още по-впечатляващи дефилета, анимации и концерти през следващата година;

- изготвено бе придружително писмо и бяха изпратени приетите формуляри от народните читалища за кандидатстване на допълнителни субсидирани бройки към Министерството на културата;

- продължава подготовката на събитията, с които ще бъде отбелязана годишнината от създаването на военноморските сили в Русе на 3 август;

- на 30 юли пред паметника на героя в Русе бе проведена възпоменателната церемония по случай 158 г. от гибелта на Стефан Караджа;

- приети бяха отчети за изпълнението на проектите по Програма „Култура" 2026;

- отчетени бяха събитията от Летния фестивал на Община Русе „Сцена под звездите";

- осигурено бе финансиране на текущи ремонтни дейности на ДГ „Пролет", ДГ „Русалка", ДГ „Райна Княгиня" в Сандрово и Мартен, СУ „ Христо Ботев" и СУ „Възраждане";

- взето бе участие в работна среща на Областния координационен център за изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането на образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- извършени бяха 6 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –социални услуги", приети бяха 6 заявления за кандидат-потребители;

- експерти на Община Русе взеха участие в работна среща по проект BG05SFPR002-2.007 "Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 2" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027;

- консултирани бяха 11 човека и бяха приети 8 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 12 домашни посещения, с цел изпълнение на чл. 75. (3) от Закона за социалните услуги;

- обработени бяха графиците и отчетите с положения труд на 154 социални асистенти, които предоставят подкрепа на 254 потребителите в Русе и във всички населени места на общината;

- подписани бяха 94 трудови договора и 94 тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на Механизъм „Лична помощ";

- подготвени бяха графиците и отчетите с положения труд на 1638 лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в Русе и във всички населени места на общината;

- проведени бяха 23 телефонни разговора с лични асистенти, по въпроси касаещи издаване на удостоверения за кандидатстване за различни социални придобивки и получаване на запори;

- в двете приемни за граждани бяха консултирани 24 лица по въпроси, касаещи социални услуги и други социални придобивки;

- на 30 юли в Регионалната библиотека „Любен Каравелов" бе проведена поредната лекция от Общинската програма „Академия за родители";

- консултирани бяха 12 семейства с новородени деца и бяха приети 9 заявления по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- екипът за ранно детско развитие посети по график Детски ясли 6 и 12. Проведени бяха дейности, насочени към стимулиране на говора, грубата моторика, както и други двигателни игри. Дискутирани бяха конкретни наблюдавани казуси, свързани с развитието на децата и готовността им за посещаване на детска градина;

- екипът на Превантивно-информативния център организира и проведе група за себепознание чрез играта „Лийла". Във връзка с дейностите по програма „Спорт за свободен живот", бяха проведени три спортни тренировки с деца и младежи на възраст от 8 до 17 г.;

- здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Дружба", „Чародейка" и „Родина", където консултираха 17 жени за извършване на безплатни медицински прегледи в КОЦ – Русе и 9 мъже за извършване на скрининг тестове за диагностика на сънна апнея в СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков". 9 лица бяха консултирани за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар. Оказано бе съдействие на 4 лица за извършване на медицински прегледи;

- изготвени бяха 32 карти за хора с трайни увреждания.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава основният ремонт на бул. „Съединение", като предстоят последни довършителни дейности – частично полагане на тротоарна настилка;

- продължават ремонтът, реконструкцията и реставрацията на фасади и покрив на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3 – извършени бяха дейности по финишната мазилка по фасадите на сградата, фасадни елементи, покрива и бе ремонтирана дървената дограма;

- продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

- продължава изграждането на сграда за социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" на ул. „Тракция" 25;

- продължава изграждането на Дневен център за стари хора в кв. „Родина";

- продължава текущият ремонт в помещения на трети етаж в сградата на Дома за медикосоциални грижи за деца. Приключи полагането на нови настилки с гранитогрес по подове, продължава боядисването на тавани и стени, извършена бе подмяна на старите дървени врати и входната врата към помещенията, извършена бе подмяна на стари дървени прозорци, както и ремонт в санитарните възли;

- продължава изграждането на два нови корпуса в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста";

- извършен бе текущ ремонт на паркинга между бл. "Първа пролет 2", бл. "Орлово гнездо" и ул. "Доростол" 12, включващ паркоелементи;

- извършени бяха 7 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- Община Русе проведе встъпителна среща по проект „b-solutions", включващ 3 казуса, за които администрацията е одобрена да получи подкрепа:

-„Екологични рискове, въздействия върху здравето и координирани отговори",

-„Транспортна свързаност Русе – Гюргево чрез редовна автобусна линия";

-„Институционално сътрудничество за трансгранични туристически пакети". Проведена бе и встъпителна среща на екипа на проекта, на която бяха представени възможностите за първоначален анализ на дейностите и бяха обсъдени следващите стъпки, включително евентуални срещи със съответните заинтересовани страни;

- Община Русе приключи изпълнението на проект № BG-RRP-1.008-0008 „Изграждане на Международен младежки център – Русе", финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Успешното изпълнение на проекта и постигнатите резултати бяха представени по време на заключителна пресконференция на 28 юли. В рамките на проекта беше извършено цялостно обновяване на сградата – паметник на културата, в която ще се помещава Международният младежки център. Обособени са съвременни обучителни зали, арт пространства и помещения за настаняване, осигурена е достъпна среда за хора с увреждания, доставени са модерно обзавеждане и оборудване, а дворът е обновен и пригоден за отдих и събития на открито. По проекта бяха реализирани множество обучения, доброволчески инициативи и дейности за развитие на ключови компетентности, в които се включиха повече от 1200 младежи;

- на 29 юли бе проведена финална конференция по проект "ClimateREADY Ruse: Planning for Resilience and Sustainability" („Климатична готовност за Русе: планиране за устойчивост"), инициатива CLIMAAX, финансирана по програма „Хоризонт Европа". С изпълнението на проекта Община Русе се включва в общоевропейските усилия за изграждане на по-устойчиви и по-добре подготвени общности в условията на изменящия се климат. Анализирани са три основни климатични риска на територията на община Русе, които изискват специално внимание през следващите години – речни наводнения, наводнения вследствие на интензивни валежи и пожари;

- успешно приключи изпълнението на проект №BG-RRP-4.020-0155 „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в публична сграда за административно обслужване в Община Русе", финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта е близо 606 000 евро, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ. В рамките на проекта бяха изпълнени мерки за повишаване енергийната ефективност на административната сграда на Община Русе на ул. „Котовск" 2, включващи подмяна на дограма, изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление и внедряване на енергоспестяващо LED осветление. В резултат на реализираните инвестиции сградата достигна клас на „А", подобрени бяха нейните енергийни характеристики, както и са създадени по-добри, по-комфортни и устойчиви условия за административно обслужване на гражданите и работа на служителите;

- Община Русе е партньор в успешно подадено проектно предложение с рег. №BG16FFPR003-2.004-010 „Силистра, Горна Оряховица и Русе – интегрирано териториално развитие за устойчиво бъдеще". Община Силистра в качеството си на водещ партньор подаде проектно предложение (Концепция за интегрирани териториални инвестиции - КИТИ-2) по Процедура BG16FFPR003-2.004 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини – 2" по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. Концепцията предвижда изпълнение на 15 свързани дейности, обхващащи инфраструктурни и „меки" мерки за реализиране на интегрирани интервенции в социална, здравна, образователна, жилищна и градска инфраструктура, енергийна ефективност и др. В рамките на концепцията Община Русе ще изпълни Дейност 11 – проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Иглика" – филиал на ул. „Видин" №11, гр. Русе", с бюджет 844,4 хил. евро, представляващ 100% безвъзмездна финансова помощ. Проектът предвижда изпълнение на комплекс от мерки за енергийно обновяване на сградата, ремонт на вътрешните ВиК и електрическата инсталации, осигуряване на достъпна среда, както и обновяване на дворното пространство. Предвидени са още доставка и монтаж на нови детски съоръжения за игра с цел създаване на безопасна, модерна и приобщаваща среда за обучение, игра и развитие на децата;

- издадено бе разрешение за провеждане на Фермерски пазар, който се организира от „Общински пазари" и ще се провежда всяка събота и неделя.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- проведени бяха срещи и дейности, във връзка със световния и европейски шампионат по водомоторен спорт;

- проведени бяха срещи, във връзка с посрещане на участниците в Mеждународната регата TID;

- взето бе участие в обучение и конференция по проекта за изграждането на Международния младежки център;

- проведени бяха предварителни срещи с геодезист, във връзка със създаването на организация за трасиране и последващо почистване на мотопистата в местността Моргуля;

- проведени бяха срещи с представители на спортни клубове, във връзка с текущи въпроси, извършена бе проверка на спортни обекти;

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждането на официалната футболна среща Дунав – Лудогорец;

- извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на баскетболни срещи;

- при засилен интерес приключиха летните академии на Общинския младежки дом за разучаване на народни танци, мажоретни танци, ушу, модерни танци и пеене.