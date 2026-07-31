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Доставят вода за пожара в Пирин с хеликоптер на "Гранична полиция". Тя се ползва за обливане на отделните огнища. Същевременно се изграждат и просеки, за да не се стигне до разпространение на огъня.

Пожарът, който избухна високо в планината, на територията на едноименния природен парк, вече е локализиран, а действията на пожарнкарите и служителите на парка продължават.

По информация на екипите на място пожарът гори низово и към момента няма опасност да се разрастне. През нощта в района ще останат дежурни служители, които ще следят огънят да не обхване нови територии.

От Национален парк „Пирин" подчертават, че през нощта служителите на парка, пожарникарите и планинските спасители са работили без прекъсване в тежки високопланински условия, за да не допуснат разрастване на пожара и да защитят горските масиви.

Допълнителна информация за причините за възникването на пожара и засегнатата площ ще бъде предоставена след приключване на операцията.

Огънят е лумнал района под връх Шаралия в Национален парк „Пирин", на около 2150 метра надморска височина. Сигналът за огнената стихия е подаден около 20:30 часа в четвъртък вечерта. Това съобщиха от посетителския информационен център на парка във фейсбук.