Симона Пейчева: Оказвам съдействие на полицията, твърденията за мен са неверни

Гимнастичката Симона Пейчева, чието име бе замесено в случая с убийството на бизнесмена Владимир Янков - Загатото, излезе с позиция по казуса, споделена в личния й фейсбук профил. В нея Пейчева категорично заявява, че от самото начало оказва пълно съдействие на полицията, а твърденията за нея в последните дни са "неверни и спекулативни".

По-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев категорично заяви, че не е установено да има касателство на Пейчева по случая. И заяви, че има заподозряни, без да разкрива повече подробности.

На 26 юли Янков бил в луксозен ресторант в столичния кв. "Бояна". Вечерял с двама свои приятели и съпругата на единия. Появила се и бившата гимнастичка Симона Пейчева. Тя и Загатото имали сложни отношения. Грацията останала около час, след което си тръгнала. Не е имало план да отива в дома на Янков, посочиха криминалисти. И обясниха, че след това вечерята продължила нормално.

Приятелите, откарали Янков, са го оставили близо до дома му. Тъй като било неделя, бизнесменът нямал шофьор и домакин. Те почивали през уикенда.

Предполага се, че убиецът е знаел навиците на жертвата. Камерите в къщата масово не записвали, а само предавали на живо. Търсят се други снимачки, които да изяснят кога е влязъл убиецът. Смята се, че той е бил маскиран.

Въпреки опожаряването както на къщата, така и на тялото - Янков бил овъглен, има ясни следи, че 56-годишният мъж е бил удрян. Данните са, че това е станало с оръжие. Разследващи обаче не издадоха подробности. Но добавиха, че пожарът във втория етаж на къщата, където е открито тялото на Янков, е тръгнал от 2 места. Затова още при откриването на трупа в нощта срещу понеделник бе образувано разследване за убийство. Чак на следващия ден аутопсията потвърди, че не става въпрос за нещастен случай.

Първоначалните версии, че зад убийството наднича голям криптопортфейл, се опровергават. От всички разпитани само един споменал за подобно нещо. Всички други категорично отрекли и посочили, че Янков няма интерес в сферата. Той дори бил чуван да обяснява, че те са балон.

Сред разпитаните е и семейството, което го е прибрало. Разследващите нямат никакви подозрения към тях.

Показания е дала и Симона Пейчева. Няма вероятност отношенията му с нея да са причина за убийството.

Вчера от БНТ съобщиха, че гимнастичката е издирвана за разпит, защото е била последният човек, който се е срещнал с Янков часове преди той да бъде открит мъртъв в дома си в Банкя. От там твърдяха, че от МВР отказват коментар, но по-късно от СДВР заявиха през "24 часа", че Пейчева вече е била разпитана.

Ето и пълния текст на позицията на Симона Пейчева:

През последните дни по мой адрес бяха публикувани множество неверни и спекулативни твърдения.

Не съм давала интервюта и няма да коментирам публично случилото се. Това не е израз на укриване или нежелание за съдействие, а на уважение към една човешка трагедия и към работата на разследващите органи.

От първия момент оказвам пълно съдействие на МВР и СДВР. Това беше потвърдено и с официалната позиция на институциите, че не съм издирвана и не се укривам.

От уважение към близките на Владимир Янков и към самото разследване няма да участвам в медийни спекулации и няма да превръщам тази трагедия в публичен дебат.

Моля всички медии да се въздържат от разпространяване на неверни твърдения и внушения, които засягат не само моето име, но и близките ми, професионалната ми дейност и хората, които стоят зад мен.

В продължение на повече от 20 г. съм заставала пред обществото чрез спорта, работата си и каузите, в които вярвам. И днес ще остаа вярна на същите принципи - уважение, достойнство и отговорност.

Благодаря на всички, които проявяват човечност и уважават правото ми да бъда далеч от медийния шум.