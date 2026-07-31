Милошев се срещна с хора от професионалните организации във филмовата индустрия

Министърът на културата Евтим Милошев и заместничката му Марина Василева проведоха се срещнаха с представители на професионалните организации във филмовата индустрия.

В началото на срещата, инициирана от зам.-министър Василева, бе заявено значението на активния и конструктивен диалог между културното ведомство и професионалната общност като необходима предпоставка за формулирането и прилагането на устойчиви политики в сектора.

Министър Милошев заяви, че целта на срещата е да постави основите на регулярна съвместна работа между министерството и представителите на филмовата общност. Бе обсъдена и методологията на бъдещата работа, основана на експертен диалог, писмени предложения и последващи тематични обсъждания по ключовите въпроси пред сектора, съобщават от пресцентъра на културното министерство.

Сред основните теми, поставени на обсъждане, са били необходимите промени в Закона за филмовата индустрия и правилника за неговото прилагане, повишаването на ефективността на действащите механизми за подпомагане на сектора, усъвършенстването на схемата за възстановяване на разходи за филмопроизводство, въпросите, свързани с авторското право и колективното управление на права, както и необходимостта от приемане на тарифите на „Филмаутор".

Обсъдена бе и необходимостта от намаляване на административната тежест и създаване на по-устойчива и предвидима среда за развитие на българската филмова индустрия.

Участниците се обединиха около разбирането, че е необходимо в кратки срокове да бъдат предприети действия за сформиране и започване на работа на Националния съвет за кино като важен консултативен механизъм за взаимодействие между държавата и професионалната общност. Като приоритет бе посочена и нуждата от дългосрочна визия за развитието на сектора в рамките на бъдеща стратегия за развитие на културата и на българското кино.

В хода на дискусията бяха поставени и въпроси, свързани с развитието на филмовото образование и подготовката на бъдещи кадри за индустрията, включително необходимостта от последователна подкрепа за утвърдените образователни институции в сектора и по-специално в случая - Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов".

В срещата участваха представители на Асоциация „Академика 21", Асоциацията на българските анимационни продуценти, Асоциацията на българските киносалони, Асоциацията на българските оператори, Асоциацията на българските филмови продуценти, Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти, Асоциацията на филмовите продуценти, Българската асоциация на кинорежисьорите, Българската асоциация на независимите художници аниматори „Пройко Пройков", Българската асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристите, Гилдията на българските продуценти, Обсерваторията по икономика на културата, Сдружението на филмовите и телевизионните режисьори, Сдружение „Филмаутор", Съюза на артистите в България и Съюза на българските филмови дейци.