Български и сръбски полицаи раздават на ГКПП Калотина материали за рисковете от умората при дългите пътувания и указания за глобите

Всекидневните новини за катастрофи този юли не показват реалната картина в страната - всъщност те намаляват. Но за съжаление, само спрямо същия месец на миналата година, става ясно от данните на МВР.

От началото на месеца до 29 юли е имало 692 катастрофи с ранени и загинали. Миналата година са били 707, или с 15 повече.

Намаление има и при ранените, макар и незначително - сега са 868 при 870 през юли 2025-а. Почти до края на юли статистиката показваше спад и при загиналите. Но в последните дни на месеца, когато пътуванията заради отпуските се увеличават значително, има ръст на починалите. Те са 52-ма при 50 за 2025 г.

Реално 7 от жертвите са от две катастрофи. Най-смъртоносната стана на 24 юли на пътя Русе - Бяла. Тогава загинаха четирима от украинско семейство. Около 9,40 часа сутринта миниванът им навлезе в насрещното на прав и сух път и се заби в идващ отсреща тир. Катастрофата стана близо до разклона за село Екзарх Йосиф. Смята се, че причината е заспиване на 67-годишния шофьор. Той карал, когато около 5 часа същата сутрин семейството минало границата ни с Турция. На място загинаха той, съпругата му, майка и дете. Оцеляха бащата на загиналото дете и неговото братче. А разследването не откри нарушения при българския шофьор. Той дори опитал да избегне удара и извъртял камиона. Затова миниванът се забил странично. Семейството е пътувало обратно към Украйна от почивката си в Турция.

Заради трафика от чужденци български и сръбски пътни полицаи раздаваха на ГКПП Калотина материали за рисковете от умората при дългите пътувания и нуждата от редовни почивки. В тях са посочени и санкциите за превишена скорост, шофиране след употреба на алкохол и наркотици, неизползване на колани и разсейване зад волана. Инициативата е на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” и сръбските им колеги, а МВР е партньор.

Данните на ведомството за цялата година сочат, че спрямо същия период на 2025 г. тежките катастрофи намаляват - 3724 срещу 3736. Ранените са с 20 по-малко - 4629. Жертвите от началото на годината обаче са 270 при 233 за същия период на 2025 г., или с 37 повече.

Черна класация: втори сме по жертви в Европа след Сърбия

Втори сме в Европа по смъртност на пътя и първи в Европейския съюз. Това сочат данните на Vignette Switzerland. Те са базирани на загинали в катастрофи на милион души население.

Със 74 загинали на 1 млн. първа в негативната класация е Сърбия. България е веднага след нея със 71 жертви от катастрофи. Данните са на база загиналите през 2025 година. Тогава у нас на пътя загинаха 456 души. За статистиката е смятано, че населението ни е 6 437 360 души. А данните от жертвите показват, че сме с цели 64% над средното ниво за ЕС. Зад нас е друга балканска страна - Румъния, която отчита 68 загинали на милион души население. Докладът показва, че Португалия, Гърция, Италия и Франция също попадат в челната десетка на държавите с най-висока смъртност по пътищата. С най-малко загинали пък са Норвегия и Швеция - по 19 души на милион население.

Интересното е, че изследването ни представя и в положителна светлина. Имаме намаление на загиналите за 10 години с цели 36%. Пред нас са само Литва със спад от 43 на сто и Латвия, при която се отчитат 37% по-малко загинали.

Конкретно за България това значи, че жертвите са спаднали от 708 до 456. Това е и най-ниският брой загинали в периода от 2015 до 2025 година, сочат данните на МВР. Дори през пандемичната 2020 година, когато имаше забрана за пътуване между областите без специална бележка, жертвите бяха 463.

С най-лош напредък за 10 години е Поргугалия, която отчита само 1 процент намаление на загиналите. Следва Франция с 6%. Тя е и държавата с най-много загинали в катастрофи през 2025 година като абсолютна бройка - 3263 души, или 49 души на милион население.

