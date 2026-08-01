Никанор - рецидивистът в расо, който гази църквата с езика на квартален пияница

Скандалният монах обижда патриарха и синода, обича богатите спонсори, заиграва се с геополитика и защитава джендърите

Абе, лоша работа. Много ме е страх какво ще правя на Страшния съд... Оня ден пръднах без благословение. Никога не съм си го позволявал досега.

О, и ти ли изпълзя, копейко смрадлива! Хай представител на малцинството да осемени цялата ти рода!

Педерас миндилски, ако не махнеш от тролския си профил снимката на манастира ми, ще се оженя за майка ти такована.

Това са оригинални реплики с автентичен правопис. Авторът не е селски хулиган, квартален пияница, пациент на психиатрична клиника или футболен запалянко. Той е духовник от Българската православна църква, игумен на манастир и носи високата титла “архимандрит”. Това е може би най-известният поп в България заради активността му в социалните мрежи и скандалните участия в електронни медии - Никанор. Монахът със светско име Христо Мишков скандализира църковната общност у нас от много години с различни свои инициативи и изказвания. За “подвизите” му в държавните и църковни институции се носят легенди. Въпреки това носи расо от 22 г. Известен е като монаха, който преди да се посвети на духовенството, е бил брокер на “Уолстрийт”. История, която сам разказва за себе си, но фактите и много свидетели през годините я опровергават.

Миналата седмица Никанор открито охули Българската православна църква и патриарх Даниил в свое изявление, което публикува във фейсбук. Призова Бог да съкрати дните на Негово Светейшество като глава на БПЦ. Известно е, митрополитите и патриархът са несменяеми и служат до смъртта си. Според Никанор БПЦ е враг на народа и лакей на руския империализъм. Открито заявява, че патриархът няма власт над него.

Реши ли да ме наказва, този път няма да си играя на църква и ще го пренебрегна,

написа във фейсбук Никанор.

Скандалният монах поиска да напусне църквата, когато Даниил беше избран, но после размисли и оттегли молбата си. Сега чакал т.нар. отпусно писмо, за да напусне Софийска епархия, но според информация от Светия Синод не е дал отчет за ръководения от него Гигински манастир, където имало огромни злоупотреби. Официално се говори за над 1 млн. евро. Стигна се до решение на патриарха да забрани на Никанор да служи за 15 дни, а срещу него има образувано и църковнонаказателно дело заради поведението му и погазването на Устава на БПЦ. На което

Никанор отговори, като се сравни с Исус Христос

и цитира Пилат Понтийски: “По молба на разгневената тълпа се налага да Го разпна”. И призова духовници и миряни да не посещават храмовете на Софийската епархия, ръководена от патриарх Даниил, да не палят свещи в тях и да се молят вкъщи. В отговор стотици свещеници приеха декларация в подкрепа на каноничния ред, авторитета на патриарх Даниил и единството на Българската православна църква, а Светият синод единодушно се разграничи от него.

“Реториката на архимандрит Никанор ни връща в едни вече позабравени времена на ранните години на разкола, в които уличният и нецърковен език си позволяваха да отправят какви ли не словесни безобразия към Българския патриарх. Мислехме, че всичко това отдавна е преживяно, но уви, сега се връща в образа на клирик от нашата епархия", пишат духовниците от Софийската епархия.

Известно е, че дори митрополитите в Светия синод често са на различни мнения, но никой никога не си е позволявал публично и с груб език да напада другия. Още повече архимандрит, който трябва да е послушен пред епископите, митрополитите и най-вече патриарха. Христо Мишков е монах от 2004 г. Той е завършил в УНСС и няма богословско образование.

Малко известно е, че преди години Никанор беше разследван от прокуратурата заради получаване на пари с фалшиви документи. Делото беше прекратено по давност. Освен това според бившия игумен на манастира Евгений (виж по-долу),

Мишков е известен в Държавен фонд “Земеделие” като Мистър 30%

Гигинският манастир беше финансиран с пари по европейски проекти, както и със средства на държавата и частни спонсори. Обновяването започна при игумен Евгений, който после беше прогонен от духовния си син.

От много години Никанор е рецидивист в провиненията, като системно нарушава църковните канони, правилата на Вселенските и поместни събори, Устава на БПЦ и разпоредбите на Софийска света митрополия, казват омерзени от поведението му духовници. Спомнят си как публично е богохулствал срещу Светото причастие през зимата на 2020 г., когато в страната върлуваше ковид пандемията. Тогава Мишков твърди, че причастието можело да отрови и зарази хората, било мухлясало. “Тялото и Кръвта Христови излизат в обедна почивка и не искат да унищожат коронавируса”, пише тогава Никанор в разрез с правилата на църквата.

“Уставът на БПЦ е един парцал, с който никой не се съобразява", заявява открито Никанор, който иначе е част от църквата и редовно получава заплата от Софийската света митрополия. Освен това е прибрал в Гигинския манастир йеромонах, който през 2014 г. е получил запрещение от Пловдивската митрополия да служи заради сигнали, че е посягал сексуално на монахини. В сайта и във фейсбук има много снимки, на които Никанор и въпросният служат.

Никанор е известен и с рязката промяна на мненията си в зависимост от ситуацията. Днес обвинява БПЦ за слуга на Русия и се обявява в подкрепа на разколническата Православна църква на Украйна, която не е призната от БПЦ и повечето православни църкви. Дори публикува снимки как служи със свещеници там, без да има благословия. Това е сравнително нова геополитическа линия в изказванията на монаха.

През 2023 г. ДАНС изгони от България трима духовници от Руската православна църква.

Никанор тогава публично заяви, че познава и подкрепя руснаците Съвсем скоро, преди две седмици, Никанор дава интервю за Религиозно-информационната служба на Украйна, в което заявява: “Порочното зачатие в обятията на Сталин ще тегне завинаги над Руската църква и зависимите от нея”. През 2010 и 2011 г. обаче лично приема пратени от Москва зографи, които да рисуват стенописите на манастира.

Никанор обикаля на много места по света и служи където и с когото си поиска, без благословение от патриарх Даниил, който е и Софийски митрополит. Особено любим му е Вселенският патриарх Вартоломей, когото обяви за свой водач, когато Даниил беше избран за Български патриарх. Преди 10 г. обаче Никанор казва в интервю: “Господ взе ума на Вартоломей. Защитава ереста на икуменизма, осъдена от всички вселенски събори.” Никанор с млади момчета от Украйна, които е приютил в манастира.

“Аз съм с отлични впечатления от този човек, от неговата скромност и простота в общуването”, заявява по-късно Никанор за същия Вартоломей.

Подобни завои не са изключение в житието и битието на Христо Мишков.

До лятото на 2014 г., когато още не беше игумен на Гигинския манастир, Никанор

изографиса банкера Цветан Василев, който му помагал с пари за манастира

След обвиненията към собственика на КТБ, когато той избяга от страната, Никанор заповяда ликът му да бъде заличен. През 2019 г. синдиците на банката обявиха манастира за продажба заради дълг от 395 хил. лв., изтеглен като кредит за съфинансиране на дейности по европейски проект. После Никанор се издължи. През годините той е търсил финансова помощ от не един и двама бизнесмени и политици, които скоро след това забраняват достъпа му до тях.

Никанор стана игумен на Гигинския манастир през 2016 г., след като изгони със сила от светата обител духовния си старец архимандрит Евгений, който го е въвел във вярата и го е приютил в манастира. Тогава той написа писмо до синода с молба за помощ, защото е бил бит и заплашван от хората на Мишков. В него разказва за злоупотреби на Никанор, както и за връзките му със съмнителни хора. След това Христо Мишков става едноличен властелин на манастира, който иначе е все по-популярен за посещения от хората заради комерсиалните начинания на игумена. Той редовно организира събори, а през 2018 г. възмути социалните мрежи, когато беше публикувано видео с негово участие. На кадрите Никанор, облечен във велика схима като игумен и кръщелникът му - младият Константин, пеят скверна за църквата песен - “Ако умрам ил загинам, поп немой да викате”. Двамата са на сцена пред портите на Гигинския манастир. Според духовници това пряко нарушава устава на БПЦ, защото на клирици и монаси е забранено да имат държание, несъвместимо с техния сан и подронващо авторитета на църквата. Фонът на кадрите са цвърчащи кебапчета и кюфтета.

Никанор скандализира църковния свят през 2018 г., когато беше изгонен с полиция от Света гора. Тогава той отричаше информацията. Наложи се монасите от Зографската света обител да изпратят официално потвърждение за това. Оказа се, че е изгонен от тяхна сбирка, където се е появил неканен.

Дълго време никой не обръщаше внимание на радикалните и антицърковни изявления на Никанор заради славата му на хиперактивен в социалните мрежи, до скандалните хули срещу БПЦ и патриарха през тази седмица.