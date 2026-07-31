Избори на 25.Х., ВСС и декларации в последния ден и... депутатите излязоха във ваканция (Обзор)

Пленарната зала се изпразни за контрола на министрите

Макар и последен работен ден преди лятната ваканция, петък започна трудно за депутатите. Буквално броени минути след първия звънец за деня те излязоха в почивка, след това всички работиха два часа и половина, а по време на парламентарния контрол пленарната зала беше почти празна.

Депутатите набързо приеха правилата, по които НС ще избира новите членове на Висшия съдебен съвет. Потвърдиха и с гласуване, че всеки гражданин, организация или юридическо лице ще може да предлага кандидати през следващите 21 дни. Основната дума обаче пак ще имат депутатите, които единствени могат да припознаят и внасят предложенията в НС. Така същинското номиниране ще е докъм 7-8 септември. А попълването на парламентарната и професионалната квоти ще бъде през октомври и ноември.

След това народните представители гласуваха президентските избори да са на 25 октомври. Ако има балотаж, той ще е на 1 ноември. Само ДБ промениха първоначалната си позиция за подкрепа от председателския съвет, защото не били съгласни вторият тур на вота да е на официален празник, какъвто е Денят на будителите. Управляващите пък аргументираха избора на двете дати с обяснението, че тогава времето е по-вероятно да бъде “удачно, приятно, хубаво и повече хора да гласуват”.

И накрая депутатите гласуваха ваканцията си, която съкратиха с цяла седмица. Следващото им заседание ще е на 26 август. Следващото заседание на парламентаристите ще е на 26 август. Снимка: Георги Палейков

А за парламентарния контрол дойдоха шестима министри, но в пленарната зала бяха останали единици желаещи да чуят отговорите им.