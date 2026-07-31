Скандал в парламента: Сгафи ли външната министърка с Иран (Обзор)

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Даниел Митов настоя за официален дипломатически демарш срещу Техеран

В Безмер кацна първият от осемте американски самолета цистерни

Обвинения за нов гаф се посипаха срещу външния министър Велислава Петрова броени часове след като от ведомството ѝ съобщиха, че е провела телефонен разговор с иранския си колега Сейед Абас Арагчи.

Заплашил ли е Техеран страната ни заради разрешението американски самолета цистерни да бъдат ситуирани в Безмер? Реагирала ли е София адекватно? Това бяха част от въпросите, с които опозицията “бомбардира” властта.

Преди седмица по искане на кабинета парламентът разреши престой за американските машини до 1 октомври, а премиерът Румен Радев обясни, че е предизвикано от спешна нота от САЩ и е в подкрепа на военните действия в Близкия изток. А този петък първият от осемте американски самолета кацна в Безмер.

Напрежението възникна, след като МВнР пусна съобщение за разговора между Петрова и Арагчи. В него се акцентира на добрите отношения с Иран. “Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна”, съобщават от Външно.

От посолството и държавната агенция на Иран обаче твърдят, че според Арагчи

решението за самолетите е “осъдимо,

неприемливо и противоречи на традиционните приятелски отношения между двете страни”. Той настоял българското правителство спешно да преразгледа взетото решение. “Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякакви актове на агресия или враждебни действия”, заявил външният министър и обявил, че “всяка страна, участваща във военна атака срещу Иран, неизбежно

ще трябва да понесе отговорност за последствията”

Това предизвика коментари в НС в петък.

“Независимо дали подобна формулировка ще бъде определена като предупреждение, политически натиск, или завоалирана заплаха, тя не може да остане без институционален отговор. След подобно изявление първата реакция на една суверенна държава следва да бъде официален дипломатически демарш”, възмути се бившият външен министър Даниел Митов. Даниел Митов

И обясни, че вместо Петрова сама да инициира разговор с иранския си колега, трябвало

МВнР да покани посланика

на Иран за обяснение има ли заплаха към България, гражданите, политици, или към обекти на наша територия.

“Това не е демонстрация на сила, а е минимален стандарт за държавно достойнство. България се оказа в ситуация да се обяснява за собствените си действия, това е слабост!

Иран няма право да създава усещането, че може да влияе на вътрешните процеси

в страната ни”, гневен бе Митов.

От “Възраждане” също видяха потенциална заплаха от Техеран и още в четвъртък искаха изслушване на шефовете на ДАНС, ДАР и военното разузнаване. Костадин Костадинов призова за свикване на Съвета по сигурността към МС. Той настоя за оставката на Петрова.

Искане за КСНС при президента Илияна Йотова очаква “Демократична България”. И напомни, че такъв не е провеждан от февруари 2025 г., макар че по закон трябва да се свиква на всеки 3 месеца.

Министър Петрова не е коментирала скандала. В петък по обед дори ѝ

изскочи извънреден ангажимент,

който попречи на предварително потвърденото ѝ участие в парламентарния контрол. В новите правила за работата на НС мнозинството осигури на изпълнителната власт възможност да отлага отговорите си пред депутатите без лимит, а не както бе преди - не повече от два пъти.