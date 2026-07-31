Карловец посини бившата си жена, новият й мъж му отвърна с удари и ритници

Тя му звъннала, че е нападната и тъй като не било за пръв път, той тръгнал веднага

Карловец се озова в ареста, след като взе закона в свои ръце и отиде да се саморазправя с бившия мъж на приятелката си. След като преспал зад решетките, той се изправил пред Районния съд в града, който му определил глоба от 100 евро по Указа за борба с дребното хулиганство.

Около 21 ч. на 17 юли жена се обадила на мъжа, с който живеела, за да му каже, че е била бита от бащата на детето си. Тъй като това се случвало и преди, човекът веднага тръгнал към центъра на града, където видял посинявания по ръцете на приятелката си и се насочил с обиди към бившия ѝ. Стигнало се до сбиване, при което новият мъж на пострадалата ударил с ръце и ритнал опонента си, след което бил задържан и получил акт.

Магистратите са взели предвид мястото и начина на извършване на деянието, семейното положение на нарушителя и факта, че е трудово ангажиран, както и че е съдействал за изясняване на обективната истина. По тази причина са преценили, че справедливата глоба е между минималния и средния размер, предвиден в УБДХ.