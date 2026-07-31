Овладян е пожарът в парка "Врана" (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожарът в парка "Врана", който пламна по-рано днес, вече е овладян.

Това съобщи във фейсбук профила си директора на Фонд "Цар Борис и Царица Йоанна" Ивайло Шалафов.

"Пожарът е овладян! Усилията продължават, но най-сериозната опасност отмина", пише той.

Сухи треви и храсти пламнаха в парка до царския дворец "Врана", съобщиха от пожарната. И увериха, че няма опасност за хората в околността или пожарът да се разпространи.

Огънят е възникнал около 15:00 ч. На място бяха изпратени 4 пожарни автомобила с екипи.

"Понеже десетки хора ми звънят обезпокоени от кълбата дим откъм "Врана" трябва да кажа, че поради нехайство или напълно умишлено паркът гори от няколко места! Засега, надявам се, сградите на Двореца и Щала са в безопасност", написа по-рано в друг пост Шалъфов.

"Две години паркът беше оставен на произвола и резултатът е налице. Момчетата от Столичната пожарна се борят смело и непрестанно да овладеят огнищата", допълни той и сподели кадри от пожара.