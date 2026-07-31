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Откриха в добро състояние издирваната Добра Мирчева

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47-годишната Добра Мирчева СНИМКА: МВР

47-годишната Добра Мирчева, която бе обявена за издирване в село Никола Козлево, е открита в селото жива и в добро здраве. Това съобщи говорителят на ОДМВР - Шумен Ася Йорданова. От полицията изказват благодарност на всички за подадените сигнали.

Жената напуснала дома си на 28 юли, малко след 8:00 часа сутринта, и оттогава бе в неизвестност. Тя е бутала строителна ръчна количка в посока към изхода на селото.

Била е облечена с черна тениска с къс ръкав, обута с панталон тип клин - черен на цвят, носила е черно-бели маратонки. Мирчева е висока около 165 см, с кафяви очи, тъмнокестенява, средно дълга коса. В себе си не носи лични документи и няма мобилен телефон, уточниха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

47-годишната Добра Мирчева СНИМКА: МВР

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