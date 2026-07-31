Явор Гечев: Бюджетът е възможният компромис, а Йотова - правилният избор за президент

Бюджетът за 2026 г. е компромис, той не прави никой щастлив, но е полезният бюджет. Това заяви депутатът от управляващата "Прогресивна България" Явор Гечев в ефира на предаването "Панорама" по БНТ.

По думите му той не отразява съществени политики на формацията, защото е наследен от предишната власт. Те ще се покажат във времето докато правителството е на власт.

"Това е възможният бюджет", констатира Гечев.

По въпроса за разполагането на американските самолети цистерни на летище "Безмер" депутатът обясни, че решението те да бъдат там, а не в София, е взето, защото не е удачно да има военна техника в една двумилионна столица.

По думите на Гечев, външната политика на страната трябва да бъде отражение на държавния интерес, като целта е максимално бързо спиране на военните конфликти и преминаване към дипломация. Той призна, че формацията му понякога влиза в капаните на по-опитните политици, но подчерта, че се стараят да работят за реални реформи, включително оптимизация на администрацията чрез изкуствен интелект.

Относно предстоящата кампания, Явор Гечев заяви категорична подкрепа за Илияна Йотова, като сподели, че е бил първият, призовал "Прогресивна България" да застане зад нея. Той я описа като изключително харизматичен човек и добър политик с характер и собствено мнение, който е независим в решенията си. Според него тя е правилният избор за бъдещ президент на България и сама трябва да реши кой да бъде нейният вицепрезидент, за да се демонстрират качествата на двойката.

Депутатът коментира и казуса с централата на БСП на улица "Позитано" 20, с която призна, че е емоционално свързан, тъй като там са минали голяма част от неговите години. Макар да не е запознат с юридическите детайли на закона за политическите централи, Гечев изрази надежда, че БСП ще намери законови основания да задържи сградата. Според него този имот има висока стойност именно заради историческата си и емоционална връзка със социалистическата партия.