С условни се разминаха трима пловдивчани, хванати с марихуана за над 110 хил. евро

19-годишният Юлиан Василев признал само за притежанието на наркотика, двамата му съучастници - и за отглеждането на растенията

Условни присъди договориха 49-годишният Христо Трендафилов, Тома Дошев, на 43 г. и 19-годишният Юлиан Василев, арестувани с 10 779,49 грама марихуана на обща стойност 110 229,31 евро в асеновградското село Долнослав. Тримата пловдивчани са се признали за виновни, а Окръжният съд в Града на тепетата е одобрил споразумението им с прокуратурата на 27 юли. Макар решението на съдия Миглена Маркова да не подлежи на обжалване и протест, подсъдимите са призовани за още едно заседание в понеделник, на 3 август, тъй като е допусната техническа грешка при изписването на едно от имената, която трябва да бъде отстранена и те най-после да получат окончателните си наказания.

До арестите на тримата мъже се стигна на 1 октомври м.г. Около 19,40 ч. полицаи влезли в нива покрай реката в землището на селото, където се натъкнали на 51 растения канабис. Те били високи около 3 метра, а в района имало пръскачи, ножици за рязане и други инструменти. Там били и двама от подсъдимите, които се грижили за продукцията. Служителите на реда претърсили и помещение в Долнослав. Там били открити около 4 кг марихуана.

По данни на прокуратурата Дошев и Трендафилов отглеждали тревата, а Василев им помагал с брането, когато го задържали. Тримата мъже прекарали по 8 дни зад решетките, след което двамата по-възрастни били пуснати под гаранция в размер от по 2500 лв. Младият им съучастник пък до делото е бил с най-леката мярка за неотклонение "подписка".

Условните присъди на Тома Дошев и Христо Трендафилов са с максималния по закон размер - 3 г. с 5-годишен изпитателен срок. Имат и наложени глоби от по 2556,46 евро. Юлиан Василев е договорил 12 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Всеки от тримата трябва да плати и по 55,92 евро разноски по делото.