Асен Василев: Андрей Гюров ще бъде президент на България

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За трите години, 22-ра, 23-та, 24-та, когато аз и моят екип сме подготвили бюджети, са взети по-малко дългове взети заедно, отколкото през настоящата година. Това заяви депутатът и председател на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в ефира на предаването "Панорама" по БНТ.

С тези думи той очерта основния финансов разлом между управлението на "Продължаваме промяната" и настоящата бюджетна политика. Според него твърденията за голямото харчене в миналото са просто една голяма лъжа, целяща да ограничи парите на българските граждани, докато в същото време текущото правителство поема нов дълг с безпрецедентни темпове.

Василев изрази остро възмущение от липсата на прозрачност в разходната част на бюджета, където милиарди левове остават неописани в официалните документи.

Бившият финансов министър беше особено критичен към административната подготовка на финансовата рамка:

"Когато един министър не знае къде са 40 милиона евро в бюджет, който той е написал, това не е меме, това е въпиюща некомпетентност."

Василев посочи, че в момента се наблюдава рецидив на лошите практики, като направи аналогия с бюджета за 2025 година, който според него също е бил базиран на нереалистични приходи. Той предупреди, че пътят, по който поема страната сега, напомня на модела на Орбан в Унгария, докато по негово време България е успяла да се отлепи от последното място в Европа по икономически показатели.

Освен финансовите въпроси, политикът постави акцент и върху защитата на конституционния ред, като аргументира жалбата срещу бюджета с недопустимото политизиране на съдебната система чрез обвързване на заплатите на съдиите с тези на депутатите.

Той разкритикува и внезапната отмяна на механизма за минималната работна заплата, което според него нарушава европейски директиви и лишава работещите от предвидимост.

По темата за предстоящите президентски избори Василев изрази пълна увереност в една конкретна фигура.

"Аз мисля, че Андрей Гюров ще бъде президент на България", заяви той.

Василев мотивира това с убеждението си, че Гюров е доказал своята независимост и балансираност по време на мандата си като служебен министър-председател, когато държавата е успяла да осигури значителни европейски средства без излишни оправдания за наследството от предишни кабинети.

За Василев есенцията на президентската институция е в мажоритарния избор на личност, която може да бъде истински коректив на властта и обединител на нацията, без да робува на партийни опорки.

Той подчерта, че ПП остава последователна в позициите си и винаги ще подписва жалби за касиране на избори или конституционни нарушения, независимо кой е техният вносител.

В заключение Василев изрази увереност, че въпреки кампаниите срещу неговата партия, гражданите започват да виждат кой действително е подготвен да управлява отговорно държавния ресурс.