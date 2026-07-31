Хавайската икона на Пресвета Богородица пристигна за поклонение в България

В България пристигна чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица. Тя бе посрещната на летище „Васил Левски" от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, съобщи БТА.

Иконата бе донесена от епископ Ириней, Лондонски и Западноевропейски (на Руската православна църква зад граница – РПЦЗ), от свещеника Нектарий Янгсън, пазител на светинята, и от други клирици на РПЦЗ. До 18 август тя ще посети различни епархии в страната.

В приветствието към делегацията, донесла иконата, патриарх Даниил изрази сърдечна благодарност към Светия синод на Руската православна църква зад граница за благословението светинята да пребивава в България в продължение на 18 дни и да обиколи различни краища на страната. Той посочи, че чрез Хавайската икона Пресвета Богородица излива своята благодат и милост над хиляди и милиони хора вече близо 20 години.

Патриархът обърна внимание, че иконата не е рисуван образ, а отпечатък на по-рано загубената чудотворна икона на Божията Майка, и че тя свидетелства за близостта на Бог, на Пресвета Богородица и на светиите до вярващите. Той добави, че в трудни времена всички имат нужда от Божията подкрепа и от закрилата на Божията Майка.

От своя страна епископ Ириней благодари за възможността светинята да бъде донесена в българските земи за първото си посещение в страната. Той поясни, че въпреки че иконата е копие, от нея изтича свето миро. Според епископа, когато човек застане пред образа, той може да усети собствената си немощ, но и вярата, че в сърцето на всеки може да се извърши чудо. Той изрази пожелание в идните седмици подобни чудеса да се извършат в сърцата на българите и добави, че Божията Майка неотстъпно закриля Църквата и вярващите.

Чудотворната икона ще остане за поклонение в митрополитския храм „Света Неделя" от 1 до 5 август. На 1 август, в 8:30 ч., ще се състои посрещането на чудотворната икона на Пресвета Богородица – Хавайска в столичния храм „Света София Премъдрост Божия". В дните от 3 до 5 август – понеделник, вторник и сряда, иконата ще бъде в храма до 16:00 ч., след което всеки ден ще се отправя с делегация до съответната духовна околия в Софийската епархия.

На 17 и 18 август чудотворната икона ще бъде в Рилския манастир, а на 19 август светинята ще отпътува от България.

Историята на светинята започва през 2007 г. в православната християнска община в Хонолулу, Хаваи, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка по чудесен начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница (РПЦЗ, към Московската патриаршия) официално признава иконата за чудотворна и я благославя да посещава православните храмове по света.

Оттогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията Майка.