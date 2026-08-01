УНИЦЕФ: В България няма данни за кърменето

В България няма актуални и национално представителни данни за практиките на кърмене, което пречи на проследяването на напредъка спрямо глобалните цели. Това съобщи УНИЦЕФ България по повод Световната седмица на кърменето, цитирайки съвместно изявление на Катрин Ръсел (УНИЦЕФ) и д-р Тедрос Гебрейесус (СЗО).

Двете организации настояват за включване на данни за ранно, изключително (до 6 месеца) и продължително (до 2 години) кърмене в устойчив национален мониторинг. Подчертават нуждата от навременна подкрепа за майките – от бременността до общността – чрез подготвени специалисти и консултации.

Процентът на децата, които приемат само кърма през първите шест месеца от живота си, се е повишил от около 37% през 2012 г. до над 47% днес. През последните пет години разпространението на кърменето до навършване на две години се е повишило от 38% на 50%, се допълва в изявлението. Увеличаването на нивата на кърмене би могло да предотврати почти 400 000 смъртни случая сред децата в света и около 140 000 смъртни случая сред майките всяка година. Всеки инвестиран долар носи около 59 долара възвръщаемост.

УНИЦЕФ и СЗО призовават за по-силни здравни системи, прилагане на Международния кодекс, платен отпуск по майчинство и разширена подкрепа в общностите и кризисни ситуации. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се присъединява към инициативата, а в София ще се провеждат безплатни консултации и семинар в болница „Майчин дом".