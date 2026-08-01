ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сменят шефовете на "Булгартрансгаз"

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23319309 www.24chasa.bg

Продължава гасенето на пожара под връх Шаралия

960
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Хеликоптер на "Гранична полиция" СНИМКА: Фейсбук/ ГД Гранична полиция

Продължава гасенето на пожара в Национален парк "Пирин" под връх Шаралия, съобщиха от Главна дирекция (ГД) "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) на официалната си фейсбук страница. В потушаването на пламъците участват служителите на районното пожарно управление в Благоевград, парковата дирекция, горски и доброволци.

В петък хеликоптер на ГД "Гранична полиция" се включи в овладяването на пожара, за да подпомага действията на пожарникарите чрез доставка на оборудване. Хеликоптерът извърши изключително сложна маневра, като зависна над стръмен скален ръб, казаха от ГДПБЗН.

По време на операцията летателната машина е доставила вода и противопожарен инвентар до екипите, работещи в района на пожара.

Хеликоптер на "Гранична полиция" СНИМКА: Фейсбук/ ГД Гранична полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Сезонът на оправданията свърши. А после? (Видео)