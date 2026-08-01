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Разкриват 3 нови групи в допълнителния корпус на детска градина "Буратино" в Пловдив

Ваня Драганова

[email protected]

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Новият корпус на ДГ "Буратино"

Поръчва се оборудването и обзавеждането, ремонтират и покрива на основната сграда 

Кметът на Пловдив Костадин Димитров предлага съветниците да одобрят разкриването на 3 нови групи в детска градина "Буратино". Въпросът ще се обсъжда на последната пред лятната ваканция сесия на местния парламент на 3 август т. г. 

Децата ще бъдат настанени в новия корпус към забавачката, който вече е въведен в експлоатация. На предишното си заседание съветниците отпуснаха средства за доставката на необходимото оборудване и обзавеждане, както и за ремонта на покрива на основата сграда, който тече заради проблем с хидроизолацията. 

Процедурата по разкриването на новите групи има за цел да бъдат осигурени необходимите средства за издръжка. Иначе децата, които ще учат и ще играят  в новия корпус, са вече приети и ще тръгнат на забавачка, когато бъде доставено оборудването. С новите групи капацитетът на "Буратино" става над 300 места. 

Така изглежда сградата отвътре.
Така изглежда сградата отвътре.

Новият корпус на ДГ "Буратино"
Така изглежда сградата отвътре.

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