132 пожара са потушени в страната, един е загинал

132 пожара са потушени в България през изминалото денонощие, един човек е загинал. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция (ГД) „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) към 6:00 ч.

С преки материални щети са възникнали 28 пожара. От тях осем са били в жилищни сгради; три - в спомагателни, временни или паянтови постройки, 10 - в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 104 пожара. Част от тях са били в сухи треви, горска постеля и храсти, отпадъци и др.

Пожарникарите са се отзовали на 188 сигнала за произшествия. Те са участвали в 43 спасителни дейности и помощни операции. Огнеборците са оказали помощ при катастрофи с транспортни средства, за отстраняване на опасни предмети и спасяване на животни, за отводняване, при транспортиране на пострадали до лечебно заведение и др.

Лъжливите повиквания са били 13.

По-рано от ГДПБЗН съобшиха, че продължава гасенето на пожара в Национален парк "Пирин" под връх Шаралия.