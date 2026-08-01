И омбудсманът сезира Конституционния съд за бюджета

Омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текстовете в бюджета за 2026 г. Това обяви самата тя по Нова тв и акцентира върху промените за изчисляване на минималната работна заплата и трудовия стаж, заяви самата тя по Нова тв. По думите й това ще стане до края на другата седмица.
През последните дни от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната" внесоха искане за противоконституционност на същите разпоредби. На 24 юли парламентът окончателно прие Закона за държавния бюджет за 2026 г., като спорните изменения минаха през преходните и заключителните разпоредби.
Делчева посочи, че основните ѝ мотиви са злоупотреба със законодателна техника и погазване на правото на труд и социални права. „Такава огромна промяна, която засяга над 300 хиляди граждани, не може да минава без предварителна оценка, без обществено обсъждане и през преходни разпоредби на бюджетен закон", подчерта омбудсманът.
Промяната в трудовия стаж засяга хората, работещи на непълно работно време от четири часа – най-често майки и хора с увреждания, които нямат възможност за пълен работен ден. „Подобна стъпка трябва да се обмисля много сериозно. Конституцията казва, че България е социална държава", заяви Делчева.
Тя изрази притеснение и от премахването на ясния механизъм за определяне на минималната работна заплата. Създадената несигурност според нея е недопустима и е трябвало да премине през широко обществено обсъждане.
Омбудсманът коментира и липсата на ясен хоризонт за изграждането на Националната детска болница, като призова управляващите за конкретни стъпки. Делчева отбеляза още, че сигналите за високи цени към институцията ѝ продължават. „Аз лично не усещам намаляване на цените. Правителството трябва да положи още повече усилия, а контролът да бъде безусловен", каза тя.