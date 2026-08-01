Обновяват платформата за граждански сигнали Call Sofia

Платформата за подаване на граждански сигнали Call Sofia ще бъде обновена изцяло само след няколко часа. Това съобщиха от Столична община.

Променен ще бъде не само външният вид на системата, но и начинът, по който се подава сигнала - от описанието на проблема и насочването му към компетентната структура до проследяването на действията и окончателния отговор.

Основната цел е да се улесни подаването на сигнали от гражданите и информацията от тях да бъде по-точна и полезна за администрацията. Така се очаква сигналите да достигат по-бързо до отговорните звена, вместо да се препращат, от което се губи време.

След обновлението гражданите ще могат да видят по всяко време текущия статус на сигнала, както и структурата, която го обработва. Проследима ще бъде и следващата стъпка в процеса. При всяка важна промяна по сигнала, подателят ще получава уведомление до крайния резултат.

Обновената платформа ще събира и по-добре структурирани данни. Те ще позволят на Столичната община да вижда по-ясно къде проблемите се повтарят, в кои райони се натрупват, кои теми са най-важни за гражданите и къде ресурсите са най-необходими. По този начин всеки сигнал ще допринася не само за решаването на конкретен случай, но и за по-доброто планиране и управление на града.

В обновената версия категориите ще бъдат по-добре организирани и потребителите ще могат да търсят по ключова дума. Насочващите въпроси ще се променят спрямо конкретния сигнал. Досега гражданите трябваше сами да се ориентират между множеството категории и да преценят необходимата за администрацията информация.

При сигнал за компрометирана шахта например значение имат нейното местоположение, форма, обозначение и конкретният проблем с капака. Кръглата шахта на пътното платно може да бъде част от мрежата на експлоатационно дружество, докато квадратната или правоъгълната може да е елемент от отводнителната инфраструктура. Ако шахтата се намира на тротоар, отговорността може да бъде различна.

Новата система няма да изисква от хората да познават тази сложна организация. Тя ще задава точните въпроси в подходящия момент и ще събира информацията, която е необходима за правилното разпределяне на случая.

Целта при новата версия е още при подаването на сигнала да бъде ясно какъв е проблемът, къде се намира, коя структура може да предприеме действие.

Това ще намали случаите, в които един сигнал се препраща многократно между различни звена, докато бъде установено кой трябва да го поеме. По-малкото административно движение означава по-малко забавяне и повече време за същинската работа по проблема.

Промяната е важна и за служителите, които обработват сигналите. Вместо да търсят липсваща информация, да връщат случаи за уточнение или да установяват впоследствие чия е компетентността, те ще получават по-добре структурирана информация още в началото.

Така Call Sofia ще бъде по-удобна услуга за гражданите и по-ефективен работен инструмент за администрацията.

Един от основните проблеми в досегашния процес беше ограничената информация за това какво се случва след подаването на сигнала. Потвърждението, че той е приет, невинаги даваше отговор на най-важните въпроси: кой го обработва, какво предстои и кога може да се очаква развитие.

В обновената Call Sofia статусът ще показва текущия етап на работа по сигнала. Подателят ще вижда и отговорната структура, която обработва случая към момента, без да се публикуват имена на отделни служители. При пренасочване информацията ще се актуализира.

При всяка съществена промяна гражданите ще получават уведомление. Така те ще знаят дали сигналът е разпределен, дали се изисква допълнителна информация, коя структура го обработва и кога работата по него е приключила.

Проследяването ще бъде организирано по логика, позната от услугите за доставка — с ясна информация къде се намира сигналът и какво предстои.

Новата система има за цел да намали дистанцията между административния процес и гражданина. Движението на една преписка може да бъде сложно, но информацията, която получава подателят, не трябва да бъде такава.

Тази видимост е важна не само за качеството на услугата, но и за доверието в институциите. Когато процесът е ясен, гражданите могат да проследят работата по случая, а администрацията носи по-ясна отговорност за предприетите действия.

Call Sofia обработва информация за широк кръг проблеми — от пътната и тротоарната настилка, осветлението и чистотата до обществения транспорт, зелените площи, строителството и състоянието на градската инфраструктура.

Новата структура на платформата ще направи данни за тях по-сравними и по-надеждни.

Това ще помогне на Столичната община да установява къде един и същ проблем се появява многократно, кои зони изискват по-системна намеса, кои теми се превръщат в траен източник на сигнали, къде са необходими повече контрол, поддръжка или инвестиции, дали предприетите мерки действително водят до подобрение.

По-добрите данни позволяват по-аргументирано планиране, по-точна оценка на работата и по-разумно насочване на ограничените публични ресурси.