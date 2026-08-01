ЦИК без притеснения за машинното гласуване на президентския вот

В Централната избирателна комисия няма сериозни притеснения относно машинното гласуване, заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова по БНТ.

Поводът са последните промени в Изборния кодекс, които бяха приети през юли. Според новите правила машинно ще се гласува в секциите с над 300 избиратели, а в по-малките остава хартиената бюлетина. Такива големи секции са около 9400 и в тях и досега имаше машини.

„Това не са извънредни избори. Знаехме, че президентският вот ще е между края на октомври и средата на ноември. Датата вече е ясна", каза Балова.

Предстои ремонт на част от машините. Според доклад трябва да се сменят капаци, 159 принтера, дисплеи и колелца на куфарите. Още през февруари е изпратено запитване до фирмата доставчик. Има и работна група, която отговаря за въвеждането на устройствата в експлоатация.

Балова увери, че защитата на вота е сигурна. Избирателят вижда избора си на дисплея, получава контролна разписка и има машинен протокол, който се сверява с данните във флашпаметта. „Имаме тройна степен на проверка. Дебатът за сигурността е по-скоро политически", подчерта тя.

ЦИК обмисля и присъствено обучение на районните избирателни комисии за по-голяма ефективност. Предвижда се и преглед на профилите на медиите в социалните мрежи във връзка с обявяването на резултатите.