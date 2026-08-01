74-годишен загина след пожар в дома си във врачанското село Добруша

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Самотноживеещ 74-годишен мъж загуби живота от задушаване при голям пожар в дома му във врачанското село Добруша. Навременната намеса на пожарникарите спаси съседните имоти от разрастване на огнения ад, раздухван от силния вятър.

Пожарът избухнал вчера, а сигнал за горяща къща е подаден на спешния телефон 112 от съседи. Към мястото незабавно били изпратени екипи на полицията и противопожарната служба.

Благодарение на бързата реакция на огнеборците, стихията била овладяна навреме. Огънят е бил потушен преди да се прехвърли върху съседните жилищни сгради в селото.

При последвалия оглед в изпепеления имот служителите на реда са открили безжизненото тяло на възрастния собственик. Мъжът е живеел сам в къщата. Пристигналият на място медицински екип единствено е констатирал смъртта му. Тялото е транспортирано за извършване на аутопсия, а разследването за причината за пожара продължава.