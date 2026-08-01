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16-годишен се размина с порицание за бягство от полицията с кола край Асеновград

Ваня Драганова

[email protected]

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Районният съд в Асеновград.

Преследвали го по черен път в района на 40-те извора 

3 години след като избяга от полицията, за да избегне проверка, млад асеновградчанин договори да бъде наказан с обществено порицание. На 8 август 2023 г. 16-годишното тогава момче отказало да спре за проверка и ускорило с управлявания от него сеат по черен път в района на местността 40-те извора. Полицаите преследвали, в един момент той спрял колата, избягал и се укрил. 

Обвинен е, че като непълнолетен е попречил на униформените да изпълнят задълженията си. Общественото порицание ще бъде разгласено от Община Асеновград. 

Младежът ще трябва да плати и разноските по делото от близо 500 евро. 

Районният съд в Асеновград.

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