16-годишен се размина с порицание за бягство от полицията с кола край Асеновград

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Преследвали го по черен път в района на 40-те извора

3 години след като избяга от полицията, за да избегне проверка, млад асеновградчанин договори да бъде наказан с обществено порицание. На 8 август 2023 г. 16-годишното тогава момче отказало да спре за проверка и ускорило с управлявания от него сеат по черен път в района на местността 40-те извора. Полицаите преследвали, в един момент той спрял колата, избягал и се укрил.

Обвинен е, че като непълнолетен е попречил на униформените да изпълнят задълженията си. Общественото порицание ще бъде разгласено от Община Асеновград.

Младежът ще трябва да плати и разноските по делото от близо 500 евро.