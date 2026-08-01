Службите предупредили жителите на Безмер да са бдителни към непознати в района

Жителите на село Безмер, където вчера кацнаха два от американските самолети цистерни, са призовани за бдителност към непознати и чуждо присъствие в района.

Предупреждението идва от службите, които разговаряли с кмета на селото Росен Русев. Той поясни, че местните са призовани да бъдат бдителни към непознати на територията на населеното място. Предупредени са и собствениците на заведения и магазини, каза още кметът пред bTV.

Според Русев в бъдеще могат да бъдат въведени и още по-строги мерки за сигурност в селото. Правителството разреши на САЩ да разположи самолетите си, след като те изпратиха спешна нота на 17 юли. Решението беше гласувано в парламента на 22 юли и мина със 136 гласа "за".

Вечерта преди гласуването в парламента официално пристигна и нота от Иран по повод разполагането на самолетите, а от външното ни министерство увериха, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ.

На 31 юли пък се разрази нов дебат, след като от външното ни министерство съобщиха, че министърката Велислава Петрова е провела телефонен разговор с иранския си колега Сейед Абас Арагчи.

МВнР пусна съобщение за разговора между Петрова и Арагчи. В него се акцентира на добрите отношения с Иран. "Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна", съобщават от Външно.

От посолството и държавната агенция на Иран обаче твърдят, че според Арагчи решението за самолетите е "осъдимо, неприемливо и противоречи на традиционните приятелски отношения между двете страни". Той настоял българското правителство спешно да преразгледа взетото решение. "Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякакви актове на агресия или враждебни действия", заявил външният министър и обявил, че "всяка страна, участваща във военна атака срещу Иран, неизбежно ще трябва да понесе отговорност за последствията".

В петък два от очакваните осем самолета кацнаха на военното летище край селото, въпреки протестите на жителите в района. Хората в района многократно заявиха, че се притесняват от присъствието на самолетите в близост до домовете им.