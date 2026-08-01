Президентът Илияна Йотова и хиляди българи се събраха на гайдарското надсвирване край село Гела /Снимки, видео/

Емблематичните Илинденски поляни над родопското село Гела отново се превърнаха в притегателен център за хиляди родолюбци. От 31 юли до 2 август там се провежда 23-тото издание на Гайдарското надсвирване с участието на над 70 гайдари от различни възрастови групи.

Събитието бе официално открито от президента Илияна Йотова. В обръщението си към хилядното множество тя разказа за емоционална среща с младо момиче на име Александра, дошло със семейството си от Русе.

„Тя ми каза: „Дойдохме тук, защото имаме нужда от енергията на Родопите и от енергията на българщината". Браво, Александра! Дано има много млади хора като теб!", заяви Йотова. Преди да се качи на сцената Йотова бе поздравена с песента "Горице, ситна, зелена" в изпълнение на Георги Миховски и Костадин Петров.

Тя поздрави присъстващите за това, че десетилетия наред съхраняват и отстояват българските традиции, и сподели, че мечтае народът ни да бъде толкова единен във всички сфери на обществения живот.

„Илинденските поляни се превърнаха в олтар на българския дух. Ехтят гайдите отвсякъде. Има надпревара за най-добрите, но всеки звук ни напомня кои сме и откъде сме. Напомня ни за гордата ни история и защо трябва да имаме самочувствието на българи – един от най-старите народи в Европа. Благодарение на българската гайда цялата Вселена знае за една малка синя планета, на която живее народ, който нито трудностите, нито предизвикателствата на времето могат да сломят", каза още вицепрезидентът.

Йотова припомни и значимото място на българската гайда в световната културна история. Тя отбеляза, че догодина се навършват 50 години, откакто песента на Валя Балканска и изпълнението на гайдаря Георги Мусорлиев поемат към Космоса като част от Златната плоча на космическата мисия „Вояджър" – символично послание за българската култура към Вселената.

Според нея Родовият събор е не само празник на фолклора, но и среща на поколенията, на която се съхраняват семейната памет, легендите и традициите, които трябва да бъдат предавани на децата. Йотова изрази увереност, че докато има млади гайдари и деца, които обичат българския фолклор, България ще има бъдеще.

В края на обръщението си вицепрезидентът отправи призив за повече единство и взаимна подкрепа между българите, изразявайки надеждата страната ни да гради бъдещето си с общи усилия и споделени ценности.

След церемонията Йотова отказа да коментира актуални политически теми. Предпочете да говори с хората и направи стотици селфита.

На откриването присъстваха още заместник-министърът на културата Зорница Грекова, областният управител на Смолян Георги Пепеланов, заместник-кметът на община Смолян инж. Мариана Цекова, както и представители на фондация „В наследство на бъдещето".

Организаторите са подготвили над 20 часа непрекъсната фолклорна програма. Гостите на събора могат да се насладят на изпълненията на трио „Фида", Светла Дукатева, гайдарските формации „Орфей" и „Караджата", както и на традиционните хора с оркестър „Пампорово".

Конкурсните изпълнения ще бъдат оценявани от авторитетно жури, оглавявано от проф. Милчо Василев – един от най-уважаваните преподаватели и изследователи на българския музикален фолклор, който е неизменна част от журито още от началото на конкурсния характер на надсвирването. До него ще застанат Стоянка Тенова, директор на Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка", Георги Миховски – майстор-гайдар и дългогодишен изпълнител, Щильон Неделчев – един от най-утвърдените преподаватели по гайда в България, както и Манол Ташков- живата легенда на родопската каба гайда и най-възрастният гайдар в Родопите.

По традиция съборът в Гела преминава без чалга. Млад мъж привлече вниманието на посетителите, обикаляйки около сцената с тениска с надпис: „Слушането на чалга те превръща в шибан идиот." Вместо масови търговски стоки, сергиите предлагаха халища, килими, чанове, гайди и изделия от народния бит.

Цените на храната тази година също направиха впечатление. Порция чеверме се продаваше за около 40 евро за килограм, свинската пържола струваше средно 7 евро, а кебапчето – около 2 евро.

Освен на музиката, посетителите се наслаждават на прочутите родопски чевермета, пататник, клин и качамак, приготвяни на място. За първи път в Гела бе представено и „Сиренето на фермерите" – кооперативен млечен продукт от 100% българско овче мляко, произведен от над 450 български овцевъди и козевъди и предлаган без търговски надценки. Десетки занаятчии от цялата страна също изложиха своите ръчно изработени изделия.

Заради повишения риск от летни пожари, със заповед на кмета на община Смолян Николай Мелемов са въведени строги мерки за безопасност. Забранено е къмпингуването с палатки, кемпери и каравани извън определените къмпинг зони. Въведена е и пълна забрана за палене на открит огън на Илинденските поляни. Местните жители могат да палят огън в дворовете си единствено при наличие на изправни противопожарни средства.