Несебър подсилва екипа на Спешна помощ

От днес - 1 август, в Несебър започва работа още един допълнителен екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Информацията е потвърдена от директора на ЦСМП – Бургас- д-р Кърджиев, и д-р Харалампиев, завеждащ филиала на ЦСМП- Несебър.

Община Несебър последователно провежда политика, насочена към подобряване на условията за предоставяне на здравни услуги. В подкрепа на системата на спешната медицинска помощ преди време общината закупи и предостави на ЦСМП допълнителна линейка, с която беше разширен капацитетът за обслужване на жителите и гостите на региона. Пред годинити общината е осигурявала медицинско оборудване с различно предназначение, а в момента подпомага текущия ремонта на медицинския център в Несебър.

„Изказвам благодарност към здравните институции, представлявани от д-р Харалампиев и д-р Кърджиев за активната ни и успешна съвместна работа. През летните месеци нуждите на община Несебър от здравни услуги нарастват значително, тъй като броят на хората, пребиваващи на територията на ѝ, се увеличава многократно. Именно затова сме в постоянен контакт с отговорните здравни институции и работим съвместно за осигуряването на адекватна, навременна и качествена медицинска помощ за всички жители и гости на община Несебър", заяви кметът Николай Димитров.

Община Несебър ще продължи да отстоява необходимостта от съответна кадрова и техническа обезпеченост на здравната система през летния сезон.