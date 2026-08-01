Десетки плавателни съдове чакат по Дунав при Русе заради ниските нива на вода

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Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на река Дунав заради трайно ниските водни нива. Само край Русе те са над 10.

Част от корабите чакат по-високи води, други провлачват секциите си през праговете, а трети претоварват товарите си.

Хидроложката обстановка остава усложнена, съобщи изпълнителният директор на агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" Ивелин Занев. През последното денонощие няма нови заседнали съдове във фарватера. Три кораба са заседнали от повече от седмица, но са извън плавателния път и не пречат.

Нивата се задържат относително стабилни с лек спад от 1-2 сантиметра. Те остават значително под ниското корабоплавателно ниво, определено от Дунавската комисия, което налага временни ограничения в критични участъци.

При Русе нивото днес е минус 89 сантиметра и е спаднало с още един сантиметър. Прогнозата е за ново понижение с три сантиметра през следващите два дни.