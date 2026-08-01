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Без коли по „Цар Освободител" през уикендите през август заради "Лято на паветата"

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Районът около парламента - "Дондуков" и "Цар Освободител", е блокиран от полиция, а минувачите трябва да се легитимират пред полицията. Снимка: Велислав Николов

От днес до края на август всеки уикенд булевард „Цар Освободител" в София става изцяло пешеходна зона. Участъкът между площад „Княз Александър I" и бул. „Васил Левски" ще е затворен за коли от 6 ч. в събота до 22 ч. в неделя заради инициативата на Столична община "Лято на паветата".

С нея се цели да се даде повече място за разходки и градски живот. Август е избран заради най-слабия автомобилен трафик. Запазва се преминаването по ул. „Раковски" и при пл. „Народно събрание". Нощният градски транспорт ще минава по бул. „Княз Александър Дондуков". Националният етнографски музей ще работи със свободен вход от 10 до 12 ч.

Заместник-кметът по култура и туризъм Ирина Дакова определи мярката като пилотна. „Надяваме се да доставим удоволствие на гражданите и гостите, да подобрим качеството на въздуха и шума. Град за хората", заяви тя, цитирана от БНТ.

Част от минувачите приветстват идеята за повече пешеходни пространства, други изразяват притеснения заради логистиката с колите.

Районът около парламента - "Дондуков" и "Цар Освободител", е блокиран от полиция, а минувачите трябва да се легитимират пред полицията.

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