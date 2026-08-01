ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

61-годишен моторист загина след катастрофа в прохо...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23320600 www.24chasa.bg

Жена падна от билото на Стара планина и загина

Росица Христова

[email protected]

2820
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Стара планина СНИМКА: Архив

60-годишната Ваня А. от Панагюрище е загинала при падане при планински преход в Стара планина. Тежкият инцидент е станал тази сутрин, като сигнал в Планинска спасителна служба е подаден в 11:07 часа, съобщи Христо Сливков, ръководител на спасителния отряд в Троян.

Загиналата е била част от група от 6 души, която е вървяла по планинска пътека от хижа "Козя стена" към хижа "Ехо". Всички участници в прехода са били с обезопасително въже, но неясно как жената се е подхлъзнала и паднала фатално.

"Там участъкът е стръмен, има парапет, но си остава опасен", обясни Сливков. Преди години на същото място имало подобен случай с мъж. Той пострадал тежко, но спасителите успели да го свалят до болнично заведение и той оцелял.

В днешната акция са участвали спасители от Ловеч, Троян и Сопот.

Стара планина СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Сезонът на оправданията свърши. А после? (Видео)