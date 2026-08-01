Жена падна от билото на Стара планина и загина

60-годишната Ваня А. от Панагюрище е загинала при падане при планински преход в Стара планина. Тежкият инцидент е станал тази сутрин, като сигнал в Планинска спасителна служба е подаден в 11:07 часа, съобщи Христо Сливков, ръководител на спасителния отряд в Троян.

Загиналата е била част от група от 6 души, която е вървяла по планинска пътека от хижа "Козя стена" към хижа "Ехо". Всички участници в прехода са били с обезопасително въже, но неясно как жената се е подхлъзнала и паднала фатално.

"Там участъкът е стръмен, има парапет, но си остава опасен", обясни Сливков. Преди години на същото място имало подобен случай с мъж. Той пострадал тежко, но спасителите успели да го свалят до болнично заведение и той оцелял.

В днешната акция са участвали спасители от Ловеч, Троян и Сопот.