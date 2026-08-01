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61-годишен моторист загина след катастрофа в прохо...

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61-годишен моторист загина след катастрофа в прохода Шипка

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Моторист от село Шумата загина в северната част на прохода Шипка Снимка: Архив (Снимката е илюстративна)

61-годишен моторист е починал след тежка катастрофа на главен път I-5, в северната част на прохода Шипка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Габрово.

Сигналът за инцидента е получен около 10:00 часа чрез телефон 112. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който е установил самоличността на водача – мъж от село Шумата.

По първоначални данни той е загубил контрол над мотоциклета и се е ударил в крайпътна мантинела, при което е самокатастрофирал.

Пострадалият е бил транспортиран в болнично заведение, но въпреки усилията на лекарите е починал, пише БТА.

По случая е образувано досъдебно производство, а причините за катастрофата се изясняват.

Моторист от село Шумата загина в северната част на прохода Шипка Снимка: Архив (Снимката е илюстративна)

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