Патриарх Даниил: Хавайската икона е благословение за България

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил призова вярващите да пристъпват към Хавайската Иверска икона на Пресвета Богородица с вяра и молитва. Това заяви той пред журналисти след посрещането на светинята в столичния храм „Света София – Премъдрост Божия".

По думите на патриарха най-важната молитва е тази за укрепване и изцеление на вярата. Според него без истинска вяра дори чудото не би донесло духовна полза.

Даниил определи пристигането на иконата в България като „изключително голяма Божия милост" и подчерта, че това съвпада с началото на най-почитаните дни, посветени на Пресвета Богородица. По думите му присъствието на светинята е знак за нейната закрила и застъпничество пред Христос.

Патриархът припомни, че след официалното признаване на иконата за мироточива от Руската православна църква зад граница през 2008 г. тя е посещавала множество държави по света, а сега, по време на Богородичния пост, е донесена и в България.

Той разказа още, че духовници в София са станали свидетели на ново мироточене на иконата. По думите му, след като стъклото ѝ било почистено и подсушено, на следващия ден от вътрешната му страна отново се появило свето миро.

Патриарх Даниил призова вярващите към покаяние, смирение и единство в Църквата, като подчерта, че най-голямото чудо е единението на човека с Бога, а мироточенето на иконата укрепва вярата, пише БТА.

Хавайската мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица пристигна в България на 31 юли. Тя беше посрещната на летище „Васил Левски" от патриарх Даниил, а в страната е донесена от епископ Ириней – Лондонски и Западноевропейски на Руската православна църква зад граница, заедно със свещеника Нектарий Янгсън – пазител на светинята.

Според историята на светинята, през 2007 г. малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка в православната общност в Хонолулу, Хавай, започва да мироточи и да излъчва аромат на рози. След църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница признава иконата за мироточива и благославя поклонението пред нея в православни храмове по света.