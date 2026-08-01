Зарков: Правилното решение се казва Илияна Йотова, подкрепим ли я, ще възстановим БСП (Обновена)

Убедено вярвам, че правилното решение за България се казва Илияна Йотова! Ние трябва и можем да я подкрепим. Ние ще го направим. С това ще допринесем за възстановяването на българската държавност и на Българската социалистическа партия. От нас тепърва ще има необходимост. Името БСП няма да бъде спрягано в минало време. БСП е партия с бъдеще, защото от нея има необходимост.

Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков по време на традиционния събор на социалистите при Бузлуджа.

"Ние сме тук, за да възстановяваме. А, за да се възстановим, трябва да се изясним. Нека сложим нещата ясно. Ние допуснахме грешки и бяхме санкционирани за тях. Има три думи, които са моят план за възстановяване, ако вие го приемате. Три думи: консолидация, организация, реализация", заяви Зарков пред събралите се на събора.

"Често сме чували за тази дума, но прекалено често тя се използваше за консолидация около личност, около един или срещу друг. Толкова много председатели, че останахме без избиратели. Единственото автентично лидерство вляво е колективното лидерство. Ние или ще успеем заедно, или ще се провалим поотделно. И е крайно време да го разберем", категоричен бе той.

"Аз в апаратни и кворумни игри няма да участвам. Който иска да се занимава, да се занимава. За друга консолидация говоря. Не около личност, а около идея. Не навътре към нас, а навън – към тези, които имат необходимост от нас. Затова и започнахме работа по проекта за Манифест. Започнахме неговото обсъждане. Ние трябва да се изясним със себе си", допълни лидерът на социалистите.

Социалисти от цялата страна се събират на историческата поляна под връх Бузлуджа за традиционния Национален събор на левицата, където Българската социалистическа партия (БСП) ще отбележи 135 години от Бузлуджанския конгрес и от създаването на организирано социалистическо движение у нас под мотото „За социализъм с бъдеще". Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Денят ще започне с поднасяне на венци и цветя на паметника на Хаджи Димитър, на барелефа на основоположниците на партията и на паметника на партизаните от Габровско-Севлиевския отряд от ръководството на БСП, членове и симпатизанти на левицата. След това ще бъде поставено началото на политическия митинг.

След края на митинга на поляната ще се състои летният университет, организиран от БСП. В три отделни шатри ще се проведат ателиета, посветени на „Лявото и синдикалните движения", „Леви колективи" и „Политика и изкуственият интелект". По време на събора ще бъдат събирани и подписи в рамките на инициативата „Не залагайте на хазарт старините ни!".

В събора ще участва певицата Димана Мирчева - DIA.

Началото на отбелязването на годишнината започна вчера в Стара Загора с откриване на информационен офис на евродепутата Цветелина Пенкова, както и младежка дискусия, насочена към бъдещето на лявото в България и Манифеста на левите сили, и кръгла маса на тема „Социализмът на нашия век".

Празникът на БСП се отбелязва от 1994 г., след като 41-ият конгрес на столетницата одобрява 2 август за празник на партията. Днес БСП чества 135 години от провеждането (1891 г.) на Учредителен конгрес на Българската социалдемократическа партия (БСДП) на връх Бузлуджа в Стара планина. На 10 февруари 1894 г. БСДП се слива с Българския социалдемократически съюз в Българска работническа социалдемократическа партия (БРСДП). На проведения на 31 юли-4 август 1903 г. X конгрес БРСДП се разделя на две. Част от нея се обособява в Българска работническа социалдемократическа партия (широки социалисти), наследник на която е сегашната Българската социалдемократическа партия (БСДП). Друга част се обособява в Българска работническа социалдемократическа партия (тесни социалисти), която през 1919 г. се преименува в Българска комунистическа партия (БКП) (тесни социалисти), обявена извън закона през 1924 г. През 1927 г. се създава Работническа партия като легално проявление на БКП, през 1934 г. е забранена. През 1938 г. двете партии се сливат под името Българска работническа партия (комунисти). През 1948 г. се преименува в Българска комунистическа партия, а от 3 април 1990 г. - Българска социалистическа партия, сочи справка на БТА.