За ден 27 шофьори дадоха положителен тест за алкохол

27 шофьори са дали положителен тест за употреба на алкохол. 18 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Няма хванати шофьори под въздействието на наркотици, трима са отказали тестване, съобщават от МВР.

14 917 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 20 783 шофьори и пътници.

Съставени са 3682 фиша и 368 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.