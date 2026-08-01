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За ден 27 шофьори дадоха положителен тест за алкохол

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Дрегер за наличие на алкохол в кръвта

27 шофьори са дали положителен тест за употреба на алкохол. 18 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Няма хванати шофьори под въздействието на наркотици, трима са отказали тестване, съобщават от МВР.

14 917 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 20 783 шофьори и пътници.

Съставени са 3682 фиша и 368 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

Дрегер за наличие на алкохол в кръвта

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