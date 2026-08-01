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Стърнище и сухи треви горят в Стара Загора

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Пожарът в Стара Загора е зад голям магазин за техника. СНИМКА: Pixabay

Стърнище и сухи треви горят на голяма площ зад магазин за техника в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР. На място работят четири екипа от Регионалната дирекция „Пожарна и аварийна безопасност“. 

Сигнал за пожара е получен в 15,08 часа, пише БТА. Към момента няма опасност за хора и постройки в района на местопроизшествието. Работата на терен продължава.

В края на юни имаше пожар на същото място, който бе загасен от три екипа огнеборци. Тогава пламъците засегнаха неожъната нива.

Пожарът в Стара Загора е зад голям магазин за техника. СНИМКА: Pixabay

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