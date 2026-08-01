Тази година пшеницата в Добричко даде над 1 тон добив от декар в някои полета. В много други има добиви от около 800 кг, казаха производители. „Това обаче е на пръв поглед, защото себестойността на дка пшеница 130 евро", каза председателят на областния съюз на земеделските кооперации „Добруджа" Илия Илиев. „Масово добивите в региона са около 700 кг, колкото да сме сме в играта", добави Илиев. „Няма оферти за продажби на пшеница към момента. В складовете на производителите има и миналогодишна реколта", каза още той.

Над 1 066 300 декара с пшеница, около 82 процента от площите, са пожънати в област Добрич към момента. Средният добив е 684 килограма от декар, според най-новите данни на Министерството на земеделието и храните.Общо засетите с пшеница площи в областта са 1 292 950 декара, а пропадналите са 47 декара. Най-висок среден добив е отчетен в община Балчик – 750 килограма от декар, следвана от Генерал Тошево – 720 килограма, и Крушари – 701 килограма от декар.Жътвата на зимния ечемик в областта е приключила. Пожънати са 248 069 декара при засети 248 160 декара, а средният добив достига 666 килограма от декар. Най-висок е добивът в община Крушари – 771 килограма от декар.При рапицата са пожънати около 86 процента от площите.

За зърно са пожънати 167 450 декара при засети 193 780 декара, а средният добив е 376 килограма от декар. Най-високи средни добиви са отчетени в общините Тервел – 440 килограма от декар, Каварна – 410 килограма и Крушари – 406 килограма от декар.Продължава и прибирането на лавандуловия цвят, като са прибрани около 92 процента от площите. До момента са прибрани 12 872 декара от общо 13 983 декара с лавандула, а средният добив е 528 килограма от декар.