До село Шума горят около 150 декара сухи треви и храсти

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Около 150 декара сухи треви и храсти горят в землището на годечкото село Шума. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Сигналът за пожара е получен 14,32 ч. На място са изпратени два екипа с два автомобила на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като към 16,30 ч. е изпратен и един допълнителен екип от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Извършват се действия по локализирането на пожара, пише БТА.

Кметът на Годеч Радослав Асенов съобщи за БТА, че е на мястото на пожара.