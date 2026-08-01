ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23321261 www.24chasa.bg

До село Шума горят около 150 декара сухи треви и храсти

780
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожарна. Снимката е илюстративна Снимка: Архив "24 часа"

Около 150 декара сухи треви и храсти горят в землището на годечкото село Шума. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). 

Сигналът за пожара е получен 14,32 ч. На място са изпратени два екипа с два автомобила на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като към 16,30 ч. е изпратен  и един допълнителен екип от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Извършват се действия по локализирането на пожара, пише БТА.

Кметът на Годеч Радослав Асенов съобщи за БТА, че е на мястото на пожара. 

Пожарна. Снимката е илюстративна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Армията тираджии (Видео, Графика)