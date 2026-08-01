Издирват тялото на мъж, паднал от джет в язовир "Доспат"

Екип водолази от сектор Специализирани оперативни дейности при РДПЗН Пловдив подпомагани от екипи на РСПБЗН Велинград и полицейския участък в Сърница издирват тялото на мъж във водите на язовир Доспат. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Снощи в РУ Велинград е бил получен сигнал за инцидент в язовира, в района обслужван от участъка в Сърница.

По първоначални данни турист е използвал джет в един от заливите на язовира, паднал е от него и повече не изплувал. На мястото още снощи са изпратени автопатрули на РУ Велинград, местния полицейски участък, на пожарната.

Рано тази сутрин специализиран леководолазен екип от пожарната в Пловдив претърсва язовира в зоната на инцидента. Тялото все още не е открито. По първоначални данни става дума за 38 годишен мъж от кюстендилско село. Утре издирването ще продължи.