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Издирват тялото на мъж, паднал от джет в язовир "Доспат"

Диана Варникова

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Екип водолази от сектор Специализирани оперативни дейности при РДПЗН Пловдив подпомагани от екипи на РСПБЗН Велинград и полицейския участък в Сърница издирват тялото на мъж във водите на язовир Доспат. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. 

Снощи в РУ Велинград е бил получен сигнал за инцидент в язовира, в района обслужван от участъка в Сърница.

По първоначални данни турист е използвал джет в един от заливите на язовира, паднал е от него и повече не изплувал. На мястото още снощи са изпратени автопатрули на РУ Велинград, местния полицейски участък, на пожарната.

Рано тази сутрин специализиран леководолазен екип от пожарната в Пловдив претърсва язовира в зоната на инцидента. Тялото все още не е открито. По първоначални данни става дума за 38 годишен мъж от кюстендилско село. Утре издирването ще продължи.

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