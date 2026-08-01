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Отпускат 400 000 евро за освежаване на пешеходните пътеки и нови знаци в Пловдив

Ваня Драганова

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Пешеходна пътека.

Общината има сключени договори за тези дейности, но е без бюджет и на този етап няма средства

Общинските съветници на Пловдив ще решават в понеделник дали да одобрят отпускането на 400 000 евро за освежаването на хоризонталната пътна маркировка, сред която са и пешеходните пътеки, и за нови знаци. Предложението за това е на кмета Костадин Димитров, защото общината вече има договори и за двете дейности, но е без бюджет и на този етап няма средства.

Обичайно пътната маркировка и знаците се обновяват в летните месеци - преди началото на новата учебна година. За всяка от дейностите ще отидат по 200 000 евро. 

Пешеходна пътека.

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